Azeite: Ministério da Agricultura lista marcas reprovadas para consumo; saiba quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou uma lista com marcas e lotes de azeite de oliva que foram desclassificadas e passaram a ser consideradas impróprias ao consumo.



Confira, abaixo, a lista dos azeites impróprios e veja algumas dicas importantes para escolher um bom produto.

Azeites reprovados

Os produtos foram analisados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária e foram desclassificados por estarem em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/2012.



As empresas responsáveis por esses produtos estão todas com CNPJ baixado junto à Receita Federal, o que também reforça a ocorrência de fraude.



Saiba quais as marcas reprovadas

Ao todo são 11 marcas: Málaga, Rio Negro, Quinta de Aveiro, Cordilheira, Serrano, Oviedo, Imperial, Ouro Negro, Carcavelos, Pérola Negra e La Ventosa.

As marcas Serrano e Cordilheira foram proibidas recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e as análises físico-químicas realizadas pelo Mapa corroboram a tese de que se trata de produtos fraudados.

O Ministério ressalta ainda que supermercados e atacadistas que disponibilizam produtos desclassificados e de procedência desconhecida aos consumidores poderão, também, ser responsabilizados com base no Decreto nº 6.268/2007.

Outras marcas ainda estão sendo analisadas e assim que os resultados forem concluídos nova lista será divulgada.

Os consumidores que adquiriram esses produtos devem deixar de consumi-los. A solicitação da sua substituição deve ser feita nos moldes determinado pelo Código de Defesa do Consumidor ou ainda para o Mapa pelo canal oficial Fala.BR, informando o estabelecimento e endereço onde o produto foi adquirido.



Dicas ao consumidor

Segundo o Portal do Ministério da Agricultura, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.



Para evitar ser enganado, o Mapa recomenda alguns cuidados na hora de escolher os produtos. quais sejam:

- Desconfie sempre de preços abaixo da média;

- Se possível verifique se a empresa está registrada no Mapa;

- Confira a lista de produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa;

- Não compre azeite a granel;

- É importante estar atento à data de validade e aos ingredientes contidos;

- Opte por produtos com a data de envase mais recente.

