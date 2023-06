A- A+

Sabores Azeite: Por que há 4 cores diferentes para as tampas? Especialista viraliza com explicação Critérios avaliam o modo de armazenamento, a oxidação e os tipos de produto

Ao ir em um grande supermercado é comum ver uma gôndola inteira apenas de azeite. Com diferentes tipos, marcas e funções. O produto além de ser muito utilizado pelo brasileiro para temperos e preparos de diferentes tipos de alimentos, é também muito útil para à saúde.

Amplamente estudado na comunidade cientifica que reconhece seus benefícios, o azeite é anti-inflamatório, previne doenças cardiovasculares por colaborar com a diminuição do colesterol ruim e no aumento do colesterol bom, diminui o risco de diabetes. E ainda ajuda na proteção do cérebro, combate a depressão, melhora sintomas de artrite, o que consequentemente ajuda na longevidade.

Mas como escolher a melhor opção de azeite no mercado? De acordo com uma postagem no instagram da dermaticista (especialista em estética e cosmética com ênfase na composição de produtos) Patricia Elias, uma das alternativas é olhar a tampa da garrafa do azeite. Segundo a especialista cada rótulo tem uma cor diferente — vermelha, amarela, verde ou branca.

“Tampas vermelhas servem para altas temperaturas, como frituras, enquanto as outras cores, como verde, amarelo e branca, são azeites mais delicados, podendo ser usados para temperos e saladas”, diz Elias no vídeo.

A especialista também sugere que as pessoas fiquem de olho nas fórmulas. Isso porque azeites compostos, por exemplo, tendem a ter a maior parte de sua composição de outros óleos e não azeite puro. “Quanto maior a acidez, menos interessante ele fica”, diz.



Tipos de azeite

Porém, nutricionistas e engenheiros agrônomos afirmam que a referência que o Brasil leva em consideração são os diferentes tipos de azeite que mostram a qualidade de cada um. O extravirgem, por exemplo, é aquele extraído a partir da primeira prensagem das azeitonas e por isso tem todas as propriedades nutricionais — é o mais indicado para o consumo, seja no preparo de refeições ou nas saladas.

O virgem é obtido na segunda ou terceira prensagem. Tem acidez em torno de 0,8 e 2,2. Esse tipo ainda carrega benefícios para a saúde, embora em menor quantidade e qualidade. Já o refinado ou comum, são os menos recomendados pelos profissionais. Isso porque as características químicas do azeite ficam fora dos parâmetros de qualidade estabelecidos. Ele passa por um processo de refino onde são adicionados um pouco do tipo virgem ou extravirgem que fazem o produto perder essas propriedades benéficas para a saúde.

Outros critérios de escolha

No vídeo, Elias afirma que os azeites de vidro mais escuros são os melhores para a escolha do consumidor, visto que o produto sofre oxidação na presença de luz e por isso, deve ser armazenado longe de janelas ou outras fontes de luz e calor. Segundo especialistas, o ideal é armazená-lo em temperaturas de até 12 graus.

Veja também

Dicas Saiba o que fazer para acertar a massa de um bolo perfeito; especialista ensina