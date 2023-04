BabylON Fire junta cerveja, churrasco e música neste sábado (29)

A- A+

Bruno BBQ, Marcello Coelho da Dama de Ferro e os também mestres churrasqueiros Boni Panela, André Pereira e Alexandre Matias estão escalados para a primeira edição do BabylON Fire que acontecerá neste sábado, dia 29, a partir das 13h, na Babylon Station, em Casa Forte.

O evento mistura cerveja com churrasco, com opções que vão de fogo de chão com carneiro, costela bovina, frango no varal, parrillas com picanha e maminha até hamburgers, coração, linguiças, pães de alho, choripan e american barbecue com os cortes defumados, além de 10 estilos de chopp diferentes.

Para acompanhar os sabores, o palco da casa estará ocupado pelo Dj Rodrigo Morcego, Banda Malakoff e DJ Camila Dillitzer.

Serviço:

BabylON Fire

Quando: Sábado (29), a partir das 13h

Onde: Babylon Station Casa Forte - Rua Nestor Silva, 162, Santana

Ingressos: No sympla

