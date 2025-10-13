Bacio di Latte lança sorvete no sabor de pretzel nas lojas de todo o Brasil; confira
Gelato, picolé e milk-shake levam a crocância dos pretzels norte-americanos
Sucesso da Bacio di Latte nos Estados Unidos - onde a gelateria artesanal conta com 16 lojas - o sabor Buttercream Pretzel chega ao Brasil para conquistar o paladar nacional. O lançamento acontece em 14 de outubro em três formatos: gelato, milk-shake e Picolé Insanos.
Difícil é não correr para a primeira Bacio di Latte que encontrar pela frente para provar o novo sabor de gelato da rede de sorveterias venerada pelso brasileiros.
Com um extenso menu de sabores preparados à moda italiana, com sorvetes extremamente cremosos, a Bacio acaba de lançar no Brasil o sabor de pretzel, com notas levemente salgadas e crocância.
A versão da marca é turbinada com calda de caramelo crocante e pedacinhos de pretzel.
E não para por aí. Exclusivamente para o mercado nacional, a Bacio di Latte criou ummilk-shake feito com gelato de pretzel batido com leite, calda de caramelo, finalizado com chantilly e minipretzels, além o picolé Insano envolve a combinação de picolé de doce de Leite com calda crocante de pretzels e decoração de minipretzel.
SERVIÇO
Bacio di Latte
Informações: baciodilatte.com.br
*Com informações da assessoria de imprensa