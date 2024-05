A- A+

FAST FOOD ''Baconzudos do Bob's'': marca anuncia dois novos sanduíches com o dobro de bacon; confira Por tempo limitado, as novidades ''Baconzudo Cheddar'' e ''Baconzudo Salad'' já chegaram às unidades da rede e estão disponíveis para o consumo

A rede de fast food Bob's, anunciou o lançamento da campanha ''Baconzudos do Bob's'', proporcionando duas novas opções de sanduíches para os clientes. As novidades são o ''Baconzudo Cheddar'' e o ''Baconzudo Salad'' que são recheados com o dobro de fatias de bacon.

Os novos lançamentos estão disponíveis nas lojas da rede espalhadas pelo Brasil e também são ofertados em pedidos realizados pelo aplicativo da Bob's e pelas principais plataformas de delivery. Os clientes podem experimentar os ''Baconzudos do Bob's'' por tempo limitado.

''O bacon é um ingrediente 'de responsa', que cativa diversos paladares. Por isso, dobramos a quantidade deste insumo nos novos sanduíches, para gerar uma experiência ainda mais saborosa para os nossos clientes'', conta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob's.

Como são preparados

Para os amantes de bacon e cheddar, o ''Baconzudo Cheddar'' é preparado com hambúrguer de carne 100% bovina, molho cremoso sabor cheddar, o dobro de fatias de bacon em um pão brioche. A outra opção é o ''Baconzudo Salad'', preparado com hambúrguer de carne 100% bovina, maionese sabor bacon, o dobro de fatias de bacon, molho sabor costela e alface em um pão brioche.

Ao longo de sua história, o Bob’s tem ofertado sabores e combinações, em edições limitadas, que impulsionam a exclusividade do produto e do momento. ''Buscamos nos diferenciar o tempo todo, sempre antenados nas tendências de consumo. Dois ótimos exemplos são, o lanche com mortadela, lançado em janeiro, em comemoração ao aniversário de São Paulo e o CaipiShake, drink alcoólico feito à base de cachaça, lançado em fevereiro para o Carnaval'', conta Renata.



Sobre o Bob's

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil. Além das lojas físicas, os clientes podem experimentar os “Baconzudos do Bob’s” através de pedidos pelo aplicativo do Bob’s e nas principais plataformas de delivery.

