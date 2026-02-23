Conheça o restaurante visitado por Bad Bunny durante sua passagem pelo Brasil

A- A+

A estreia de Bad Bunny pelo Brasil ficou limitada às duas apresentações da turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” no Allianz Parque. O cantor porto-riquenho aproveitou a estadia em São Paulo para conhecer a gastronomia local.

Na noite do último domingo (22), o astro internacional conheceu o restaurante Metzi, localizado no bairro de Pinheiros. Liderada pelos chefs Eduardo Ortiz e Luana Sabino, a casa é reconhecida por sua abordagem contemporânea da culinária mexicana, produzida a partir de produtos brasileiros.



O menu experimentado por Benito contou com porco al pastor (carne de porco com um toque defumado e especiarias mexicanas, combinado com abacaxi), barbacoa de cordeiro (conhecido como churrasco mexicano) e wagyu com mole de caruru.

Como sobremesa, o artista foi servido com churros de doce de leite e cumaru, bolo três leches, buñuelo, bombons e capirotada. Além disso, ele foi presenteado com um rótulo de Mezcal (bebida destilada produzida a partir de várias espécies de agave) especial da casa.

Nos dois dias de show de Bad Bunny em São Paulo, sexta-feira (20) e no sábado (21), o Metzi também levou sua cozinha autoral aos camarotes do Allianz Parque. O restaurante premiado ocupa a 56ª posição no Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 e foi eleito o Melhor Restaurante Latino-Americano pelo prêmio O Melhor de São Paulo, da Folha de S.Paulo.



*Com informações da assessoria de imprensa.

