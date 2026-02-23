Seg, 23 de Fevereiro

ASTRO LATINO

Conheça o restaurante visitado por Bad Bunny durante sua passagem pelo Brasil

Cantor porto-riquenho realizou dois shows em São Paulo, com público lotado

Bad Bunny posou para foto com equipe do restaurante Metzi, em São PauloBad Bunny posou para foto com equipe do restaurante Metzi, em São Paulo - Foto: Divulgação

A estreia de Bad Bunny pelo Brasil ficou limitada às duas apresentações da turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” no Allianz Parque. O cantor porto-riquenho aproveitou a estadia em São Paulo para conhecer a gastronomia local.

Na noite do último domingo (22), o astro internacional conheceu o restaurante Metzi, localizado no bairro de Pinheiros. Liderada pelos chefs Eduardo Ortiz e Luana Sabino, a casa é reconhecida por sua abordagem contemporânea da culinária mexicana, produzida a partir de produtos brasileiros. 
 

O menu experimentado por Benito contou com porco al pastor (carne de porco com um toque defumado e especiarias mexicanas, combinado com abacaxi), barbacoa de cordeiro (conhecido como churrasco mexicano) e wagyu com mole de caruru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por METZI (@metzirestaurant)

Como sobremesa, o artista foi servido com churros de doce de leite e cumaru, bolo três leches, buñuelo, bombons e capirotada. Além disso, ele foi presenteado com um rótulo de Mezcal (bebida destilada produzida a partir de várias espécies de agave) especial da casa.

Nos dois dias de show de Bad Bunny em São Paulo, sexta-feira (20) e no sábado (21), o Metzi também levou sua cozinha autoral aos camarotes do Allianz Parque. O restaurante premiado ocupa a 56ª posição no Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 e foi eleito o Melhor Restaurante Latino-Americano pelo prêmio O Melhor de São Paulo, da Folha de S.Paulo.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

