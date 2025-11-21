A Bahia tem o molho, e não falamos do dendê

A- A+

Precisou um hit de pagode baiano para definir com exatidão o 'quê' a mais que a Bahia tem.



A música chiclete "O Baiano tem o Molho", do cantor O Kanalha, usada na campanha do premiado longa-metragem "O Agente Secreto", fazendo referência ao talento (e outros atributos) do ator Wagner Moura, vem em ótimo momento também no cenário de restaurantes.



Convenhamos, aliás, historicamente, ninguém embala seus produtos culturais tão bem como o povo da Bahia. Salve, salve.



Bahia/Recife

E vamos de mais uma boa dose de molho soteropolitano? Desembarcando no Recife, e em dose dupla: nos meses de dezembro e janeiro, o grupo D&M inaugura os restaurantes Osteria Lotti e Miss Kōh, ambos no RioMar Shopping, prometendo acirrar a concorrência nos nichos italiano e asiático.



Entregando boa gastronomia, infraestrutura de ponta (leia-se equipamentos de cozinha dos sonhos), consultores de alto calibre e conforto - a preocupação estética é notável em ambas as casas -, que reúnem enxoval grifado, sofisticação e, aqui e acolá, pontos de contato instagramáveis.







Na última semana, a reportagem visitou os restaurantes matriz, em Salvador, como um spoiler, e que vão ser replicados na íntegra na capital pernambucana, de acordo com os sócios Murcio Dias, Leonardo Monteiro e Luiz Doria.



Provavelmente, ajustes de menu devem ser feitos, considerando as particularidades do público local, mas todo o resto da experiência tem tudo para funcionar de primeira. Parece não haver pontas soltas no branding das marcas, e, tão pouco, na entrega do serviço principal: a comida, que é ótima.



Os chefs

A Osteria Lotti será dedicada a uma Itália pouco explorada por aqui - mais delicada e elegante, sob a batuta do chef Daniel Buzzi, natural de Lecco, na região da Lombardia. Sua gastronomia é pontuada pela elegância dos clássicos, mas que dialogam de forma natural com elementos brasileiros.



Confira o menu aqui (@osterialotti). O filé de peixe branco do dia, mais nhoque de banana da terra, molho de moqueca e azeite de coentro é um exemplo perfeito do diálogo entre a Itália de Buzzi e o nosso Nordeste.



Já o Miss Kōh bebe de fontes bem mais longínquas que a Europa. O restaurante all black serve cardápio asiático variado sem ser confuso, e dos bons. Três culinárias bem específicas integram a ementa, e eu não saberia dizer de qual gosto mais.



Aqui, Japão, Coreia e Tailândia andam juntos sob a coordenação de quatro referências quando o assunto é Ásia: Tsuyoshi Murakami, David Fonseca, Paulo Shin e Maurício Santi. O arroz caramelizado de costela bovina com ovo estrelado e gema mole é um 'tem que pedir' no Kōh. Confira o menu completo do Miss Kōh aqui. (@misskohrestaurante).

*A jornalista viajou a convite da Agência 1Post

SERVIÇO

Osteria Lotti - Salvador Shopping, piso G1, Salvador, Bahia. Instagram: @osterialotti

Miss Kōh - Salvador Shopping, piso G1, Salvador, Bahia. Instagram: @misskohrestaurante

