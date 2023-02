A- A+

Sabores Baima's Sweets inaugura a terceira loja no Recife; saiba quando e onde Nova unida na Zona Sul do Recife vai contar com cardápios assinados por chefe diversos

A terceira loja da rede Baima's Sweets ganha uma nova unidade em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a partir do sábado, 11 de fevereiro, a partir do meio-dia.



A loja, que tem à frente as empresárias Eduarda e Michelle Baima, terá menu repaginado, com cardápio assinado por chefs diversos.

Inspirada nas cafeterias londrinas, a Baima's está no mercado pernambucano há pelo menos três anos. A ideia é proporcionar ao cliente experiências que vão desde a degustação de doces exclusivos até o ambiente, pensado para ser confortável e "instagramável".

Entre as sobremesas do novo espaço, estão algumas já conhecidas do público nas outras unidades - localizadas nas Graças e no Parnamirim, Zona Norte da cidade.



São exemplos a Taça Baima's, carro-chefe da casa, composta pela combinação de creme branco, morangos e suspiro chantilly. O valor é de R$ 28,90.

Já a Torta Premium, combinação de bolo de cacau, recheada com brigadeiro branco ao leite e morangos, custa R$ 27,90 e a Sobremesa Paraíso, bolo de cacau, sorvete de baunilha e ganache de chocolate e morangos, tem o valor de R$ 32,90.

No quesito novidades da nova loja, destaque para doces, salgados e drinks, que podem ser degustadas em "monoporções", que são porções únicas em miniatura.



O espaço em Boa Viagem, com 300 metros quadrados e decoração assinada por Filipo Madeira, terá também elementos como um carro, uma moto e um carrossel, compondo o ambiente.

SERVIÇO

Nova loja da Baima's, em Boa Viagem

Inauguração no sábado, 11 de fevereiro, a partir do meio-dia

Av. Conselheiro Aguiara, 2994, Boa Viagem

