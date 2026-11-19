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A corrida rumo ao top 5 do Bake Off Brasil promete ser acirrada entre os confeiteiros. Neste sábado (21), os participantes encaram uma prova criativa inspirada em uma tradição presente em diversas festas pelo mundo: o bolo pinhata.



Em seguida, a prova técnica coloca à prova a precisão e o domínio das técnicas de confeitaria com uma delicada criação inspirada no tsuru, símbolo japonês de paz, longevidade, esperança e boa sorte.

Bolo pinhata

Na prova criativa, os confeiteiros terão que preparar bolos pinhata suspensos, com pelo menos um sabor de recheio, divididos em duas camadas e com um elemento comestível em seu interior, que deverá cair ou escorrer propositalmente quando a criação for aberta.



Além de surpreender no momento da apresentação, os participantes precisarão garantir uma estrutura resistente e um acabamento caprichado em todos os lados, inclusive na parte inferior do bolo.

Giuseppe Gerundino explica que existem diferentes maneiras de construir a cavidade interna da pinhata, seja retirando o centro de um bolo já montado e cobrindo o espaço com chocolate ou massa, seja deixando a abertura durante a própria montagem.

Foto: Divulgação/SBT

O jurado também reforça a importância de cuidar de toda a estrutura, já que o bolo ficará suspenso e visível por todos os ângulos.

“A estrutura do bolo será um dos pontos mais importantes na prova. Para conseguirem dar volume, criar formatos diferentes sem prejudicar o peso e a estrutura do bolo podem usar o papel arroz, peças em chocolate, chantilly, creme de manteiga, isopor comestível. Prestem atenção nas escolhas, elas serão fundamentais para o sucesso da entrega de vocês”, explica Beca Milano.

Tsuru

Na prova técnica, o desafio será reproduzir os Segredos do Tsuru, uma criação que combina escultura, delicadeza e diferentes preparações.



A figura da ave é representada por uma estrutura de isomalte finalizada com glacê real, que guarda em seu interior uma joia comestível.



O doce é composto por namelaka de morango, creme de origem japonesa conhecido pela textura lisa, leve e sedosa, envolvido por uma massa choux flexível, preparada com farinha de amêndoas e merengue francês.

A composição ainda apresenta uma camada central de morango e acabamento com bico de confeitar feito de namelaka, flores comestíveis, morangos e brotos de mostarda.



Para reproduzir a criação, os confeiteiros precisarão demonstrar precisão tanto na construção da escultura quanto na execução de cada elemento que compõe o doce.

*O Bake Off Brasil – Mão na Massa vai ao ar neste sábado (21), após a grande final da Conmebol Sul-Americana, no SBT.

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