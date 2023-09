A- A+

Coquetelaria Bar Caju participa da 11ª edição da Negroni Week com criações de Paulo Ravelli no Guest Bartender Localizado no JW Marriott Hotel São Paulo, espaço comandado por Gustavo Rômulo aposta em combinações inéditas, contando também com a presença do renomado profissional da coquetelaria no dia 20 de setembro

Na próxima segunda-feira (18), começa a 11ª edição da ‘Negroni Week’, um dos eventos mais famosos do universo da coquetelaria, que acontece de 18 a 24 de setembro em mais de 190 países. O Bar Caju, localizado no JW Marriott Hotel São Paulo, é uma das casas que receberão o evento dedicado à tradicional bebida italiana, composta por gim, vermute e Campari, que caiu nas graças dos brasileiros.

O Negroni é um clássico das cartas de bares mundo afora, conquistando paladares e ganhando novas variações e releituras. Para esta edição da ‘Negroni Week’, Gustavo Rômulo, à frente do Bar Caju, apresenta o cardápio de coquetéis com criações próprias e inéditas.

Além da versão tradicional de Negroni (Gin, Campari, Cinzano 1757, Bitter de Laranja), entre as apostas do bar destacam-se o White Negroni (Gin, Luxardo Bitter e Lillet Blanc), Little Italy (Wild Turkey Bourbon, Amaro Averna, Cinzano 1757 e Grapefruit Bitters), Mother of Pearl Punch (Gin, Acqua di Italia, Sake, Cherry Bitters , Blend de Chás e Espuma de Campari), Coffee Negroni (Gin, Vermute infusionado com café e Campari) e Lampone Sabligato (Campari, Cinzano 1757, Framboesa e Prosecco).

“Estamos muito felizes em receber pelo segundo ano esse evento tão importante da coquetelaria. Me sinto honrado em trazer minhas releituras do Negroni, apostando em combinações que reforcem as características principais e excelência do nosso bar. Tudo foi pensado minimamente para oferecer sabores inesquecíveis e posso garantir que todos que apreciam a bebida irão se apaixonar. E até quem não conhece, certamente irá se surpreender”, destaca Gustavo.

O evento é aberto para hóspedes e visitantes e os coquetéis variam de R$ 48 a R$ 52. A carta pode ser harmonizada com aperitivos do bar, como Bruschetta de Tomate (R$45), Carpaccio de Carne (R$67), Crudo de Atum (R$115), Coxinha (R$44) ou até com as famosas pizzas napolitanas produzidas com massas de fabricação própria. E, na compra de dois coquetéis especiais da carta, o cliente ganha um aperitivo de cortesia selecionado.

Paulo Ravelli tem entre suas especialidades o coquetel italiano e, em 2019, foi o grande vencedor do Melhor Negroni de SP

Bartender convidado

Durante a Negroni Week, no dia 20 de setembro, Gustavo Rômulo recebe o renomado profissional da coquetelaria Paulo Ravelli para um Guest Bartender exclusivo no Bar Caju, das 19h30 às 22h30. Paulo tem entre suas especialidades o coquetel italiano e, em 2019, foi o grande vencedor do Melhor Negroni de SP.

O bartender deu início à sua carreira no Japão, onde se aprimorou, incorporando a técnica e o perfeccionismo japoneses em suas criações.



O vasto conhecimento que adquiriu ao longo de sua trajetória o impulsionou a alcançar posições de destaque em diversos bares na cidade de São Paulo. Além disso, ele conquistou o título de Campeão Nacional no Jameson Bartenders Ball em 2015 e atualmente desempenha o papel de Consultor e Proprietário no renomado estabelecimento, 50/25 Cocktail & Co.



“Negroni é um dos meus coquetéis favoritos. Estou muito feliz em poder dividir o balcão do Caju ao lado do Gustavo e muito animado para poder apresentar a todos nossas criações. Com certeza será uma noite especial”, comenta Paulo.

Serviço

11ª edição Negroni Week

Data: 18 a 24 de setembro

Local: JW Marriott Hotel São Paulo (Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP).





