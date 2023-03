Bar da Dona Onça comemora 15 anos com retorno de "Águas de Janaína"

A- A+

A chef Janaína Torres Rueda celebra o 15º aniversário do Bar da Dona Onça no dia 11 de abril com o evento “Águas de Janaína”, em hiato há dois anos devido à pandemia. A festa é aberta ao público, e acontece no edifício Copan, no Centro de São Paulo, a partir das 17h.

A celebração terá receitas especiais da chef, como o minicuscuz de sardinha, minicuscuz vegano, moqueca de peixe, caldo de sururu, pastel de bobó de camarão, porcopoca, as famosas batatas chips do Hot Pork e, para adoçar, bolo de abacaxi com coco - lembrança de infância de Janaína. Os preços serão entre R$ 15 e R$ 36.

O pernambucano Otto será a atração principal do evento, e a programação conta ainda com Nãnãna da Mangueira, Elizete Rosa e Thobias da Vai-Vai com a bateria e as baianas da escola de samba, Afoxé Ogbon Obá, Teleu e Sanvita e Marina Melo.

Dona Carmem Virgínia, chef do Altar Cozinha Ancestral, vem com uma comitiva de Recife direto para o Centro São Paulo. A já tradicional lavagem da calçada em frente ao Bar da Dona Onça com flores e águas de cheiro será realizada para agradecer, purificar o local e trazer boas energias.

O Bar da Dona Onça abrirá normalmente na data, e a chef sugere que todos participem do evento usando roupas brancas ou azuis.

Sobre Águas de Janaína

Desde 2013, a chef Janaína Torres Rueda realiza a festa “Águas de Janaína” para comemorar o aniversário do Bar da Dona Onça. Idealizado por ela, Dona Carmem Virgínia e pelo chef Carlos Ribeiro, a ideia da festa é renovar ciclos, trazer energias boas, tirar o mau olhado e afastar tudo que é ruim. Tambores, baianas, flores e ramos, danças e muita música fazem parte do rito de agradecimento por tudo o que foi conquistado. “É para tirar o mau olhado e afastar tudo que é ruim. Todo mundo que vem para cá vem para trocar energia positiva”, diz a chef.

Serviço

"Aguas de Janaína" no Bar da Dona Onça

Quando: 11 de abril, a partir das 17h

Onde: Edifício do Copan, no centro de São Paulo

Ingressos: Acesso Gratuito

Valor dos pratos: Entre R$ 15 e R$ 36.

