Bar do Amparo lança sua própria cerveja e cachaça artesanal

O Bar do Amparo, localizado em Olinda, agora conta com a sua própria cerveja e cachaça. A casa, comandada pelo chef Hiago Magalhães, incluiu na sua carta de bebidas a Cerveja e a Cachaça do Amparo. Ambas já estão disponíveis para a venda no local.

A cerveja, fruto de uma parceria com a cervejaria pernambucana Duvália, é uma bebida de puro malte, de cor dourada e muito límpida. Refrescante, de corpo leve e atenuado, com um perfil de sabor neutro e de baixo amargor. Já a cachaça é produzida artesanalmente no Engenho Filho Cláudio, em Minas Gerais. A famosa bebida brasileira tem traços de cana de açúcar e já foi aprovada pelos paladares olindenses.







