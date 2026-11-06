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O MELHOR ESPETINHO Bar em Bar: festival transforma pratos conhecidos de bares e restaurantes em versões no espeto Festival segue até 15 de novembro com criações a partir de R$ 19,90; público escolhe o melhor por votação

Que tal um bolinho de chambaril com muçarela em formato de espetinho? E o mil-folhas de pernil ou o polvo glaceado servido no espeto?



Vai ser com essas e outras opções que o cardápio do Bar em Bar vai ser oferecido ate o próximo dia 15 de novembro, em mais uma edição do festival que passa por 14 casas, entre bares e restaurantes de Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Caruaru.



Promovido pela Abrasel Nacional em todo o país, o festival vai servir os espetinhos com valores a partir de R$ 19,90.



O público escolhe o melhor e vota através de um QR Code disponível nas mesas - que também pode ser acessado por um link da votação.





“Cada casa criou um petisco próprio para o festival. É um convite para circular pelos bares, provar combinações diferentes e conhecer a criatividade da gastronomia pernambucana. Também queremos aproximar o público dessas casas e movimentar o setor”, afirma Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

As criações

O Buteco Meu Rei, uma das casas participantes terá em seu cardápio o espetinho de panceta.



Já o Armazém Central vai apresentar o bolinho de chambaril e a Cia do Chopp vem com o mil-folhas de pernil, que também é servido no Boteco Cia do Chopp, no Terraço Gourmet do Shopping Recife.



Cardápio do Roof Top 17 integra opções do Bar em Bar | Crédito: Diego Amaral/Divulgação





E a Budega do Meu Lindo vai oferecer ao público espeto com ingredientes do escondidinho da casa, enquanto o Restaurante Peixe na Telha leva sua pescada empanada com queijo coalho, coco e mel de engenho para a disputa.



Veja lista de casas participantes:

• Buteco Meu Rei (@butecomeurei) — Rua Dr. Gaspar Regueira Costa, 43, Boa Viagem

• Armazém Central (@armazemcentralboaviagem) — Rua Professor José Brandão, 77, Boa Viagem

• Cia do Chopp (@ciadochopp) — Av. Conselheira Aguiar, 2775, Boa Viagem

• Boteco Cia do Chopp (@botecociadochopp) — Terraço Gourmet do Shopping Recife

• Budega do Meu Lindo (@budegadomeulindoipsepp) — Rua Aderbal de Melo, 251, Ipsep

• Restaurante Peixe na Telha (@peixenatelha) — Rua das Piscinas Naturais, Porto de Galinhas, Ipojuca

• Beachclub (@beachcluboaviagem) - Av. Boa Viagem, 3000, Boa Viagem



• Rooftop 17 (@rooftopdezessete) — Rua dos Navegantes, 9, Boa Viagem

• Budega do Marquês (@budegadomarques) — Rua Olavo Bilac, 20 A, Boa Viagem

• Restaurante Chácara (@restchacara) — Rua da Vila, 1, Vila Dr. Manoel Clementino, Cabo de Santo Agostinho.

• Boteco Paulistano (@obotecopaulistano) — Rua Visconde de Inhaúma, 845, Maurício de Nassau, Caruaru

• Imperador das Garças (@imperadordasgarcas) — Av. Martins de Barros, 555

• Moendo na Laje (@moendonalaje) — Av. Alfredo Lisboa, 810, 7º andar, Bairro do Recife

• Restaurante Espigão (@restauranteespigao) — Av. Ministro Marcos Freire, 569, Bairro Novo, Olinda

SERVIÇO

Festival Bar em Bar - 20ª edição

Quando: até 15 de novembro

Onde: bares e restaurante em Recife, Olinda, Cabo, Ipojuca e Caruaru

Opções a partir de R$ 19,90

Informações: barembar.com.br // @abrasel_pe

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