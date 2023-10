Bar no Recife promove festival de coquetelaria em homenagem a personalidades da cultura. Confira

A- A+

O Festival Elas Coquetelaria promete movimentar o Recanto Paraibano, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, próxima sexta-feira (20), às 18h. O evento reúnirá quatro bartenders mulheres, que farão drinques em homenagem à Lia de Itamaracá e Selma do Coco, doi nomes importantes na cena cultural.

A produção ficará sob o comando de Duda Ramos, do Arvo Restaurante, Cintia Matos, do Voar Restaurante, Aline Laura (bartender) e Kell Silva, do Cais Rooftop. Cada uma fará duas preparações inspiradas na vida e na obra das artistas pernambucanas.

Ao longo da ação, durante toda a noite, os drinques ficarão à venda para o público do bar, que já é bem conhecido pela boemia em torno de bebidas clássicas e autorais. Para completar, o Festival Elas Coquetelaria reverterá 100% da venda dos drinques para o Hospital do Câncer de Pernambuco. Ainda segundo a organização, a noite também será regada à música e outras surpresas.

Serviço

Festival Elas Coquetelaria

Dia: sexta-feira (20)

Horário: a partir das 18h

Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 248, Parnamirim, Recife-PE

Telefone: (81) 3441-9945

Instagram: @recantopb

Veja também

DRINQUE Dia do Gin tônica: aprenda a fazer o famoso drinque