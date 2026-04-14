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rio de janeiro Bares cariocas, veteranos e contemporâneos, são homenageados pela Farm Rio Marca do Rio de Janeiro lançou coleção-cápsula com camisetas e tote bags inspirada na botecagem da cidade

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O verbo 'botecar' já nasce com o próprio carioca e essa relação afetiva com bares e botecos de todos os estilos virou inspiração da marca Farm Rio, que também tem o DNA carioca, dentro da coleção-cápsula inédita "As Cariocas".

A coleção reúne tote bags e camisetas com estamparias em silk retratando de forma criativa a estética de alguns dos principais bares da capital fluminense e suas identidades tão peculiares.

O time de designers da Farm não se restringiu a reproduzir apenas as logos de cada estabelecimento homenageado, mas criaram artes que dizem muito sobre a experiência que cada um proporciona.

É o caso do Labuta Bar, na região central da cidade (Rua do Senado), bem casual, com cadeirinhas de praia e engradados de cerveja como mesinhas, e menu de comidinhas que usa e abusa de clássicos com um toque contemporâneo.

A coleção-cápsula da Farm também se inspira no Vaca Atolada, conhecido pelas boas rodas de samba; no Bar Lagoa, com vista para um dos maiores cartões-postais da cidade, e ainda no centenário Nova Capela. O famoso Bar do Momo, na Tijuca, não ficaria de fora.

As peças da coleção-cápula estão sendo vendidas no site da marca e nos pontos físico

*Com informações da assessoria de imprensa

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