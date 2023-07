Barry Callebaut terá novo ponto logístico no Nordeste

A- A+

A Barry Callebaut está expandindo sua operação no Brasil. A partir deste mês de julho, a maior fabricante de produtos de cacau e chocolate gourmet do mundo, passará a contar com um ponto logístico no Nordeste. Indústrias, distribuidores e chefs da região terão rota de entrega feita a partir de Maceió, capital de Alagoas, o que significa prazos mais curtos. A Bahia continuará sendo abastecida pela infraestrutura da fábrica de Extrema, no Sul de Minas.



O objetivo é trazer mais celeridade de atendimento aos clientes da região Nordeste do País. “Nosso maior alcance geográfico na região vai incrementar nossa capacidade de atender uma fatia mais significativa do mercado e também servi-lo com mais rapidez”, revela Paul Halliwell, Diretor Executivo da Barry Callebaut para a América do Sul. A expectativa é de um incremento de aproximadamente 20% nas vendas para a região.



Todos os produtos do portfólio da companhia – os importados Callebaut, Cacao Barry, Mona Lisa e Carma e a marca brasileira Sicao -, ficarão armazenados em uma planta de apoio na região industrial de Maceió. “A Barry Callebaut trabalha para aumentar o acesso à nossa linha de produtos. A chegada em Maceió é mais um passo na aproximação dos atuais e futuros clientes” revela Bruno Scarpa, diretor comercial de Barry Callebaut para a América do Sul.

Veja também

Massas Spoleto inaugura nova unidade no Recife