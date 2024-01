A- A+

BBB 24 BBB 24: aprenda a preparar receitas deliciosas com ingredientes da Xepa Apresentamos opções de pratos para fazer sucesso em casa ou no BBB

Se você é fã do Big Brother Brasil e sonha em um dia entrar no confinamento da casa mais vigiada do Brasil, precisa saber da importância de saber usar bem os ingredientes, sobretudo para sobreviver à temida Xepa, que conta com cortes considerados "menos nobres" de carnes e alimentos mais "populares". MAs se engana quem pensa que com esses insumos não dá para preparar uma refeição deliciosa.



Para provar que a Xepa pode ser rica e que é possível produzir ótimos pratos usando a criatividade, apresentamos algumas receitas para fazer sucesso em casa ou no BBB! Tome nota!

Macarrão com moela de frango

(Por Divino Fogão)

Ingredientes:

30 ml de óleo

100 gramas de cebola

30 gramas de alho

100 gramas de pimentão vermelho

100 gramas de pimentão verde

100 gramas de pimentão amarelo

20 gramas de páprica

300 gramas de moela de frango pré-cozida

100 ml de água

50 ml de molho de tomate

500 gramas de macarrão cozido

Sal a gosto

Modo de preparo:



Em uma panela alta, inicialmente refogue o alho e a cebola no óleo até dourar. Em seguida, adicione o pimentão vermelho, verde e amarelo e páprica na panela e refogue junto. Após tudo refogado, junte a moela de frango pré-cozida na panela e misture bem. Adicione a água, o molho de tomate, mexa, tampe a panela e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Passado esse tempo, coloque sal a gosto e o macarrão cozido. Mexa bem e está pronto, sirva e decore com salsa a gosto.

Rabada

(Por Divino Fogão)

Ingredientes:

30 ml de óleo

100 gramas de cebola picada

30 gramas de alho picado

40 gramas de salsão picado

120 gramas de tomates picados

1 kg de rabo bovino

2 folhas de louro

500 ml de molho de tomate

1,5l de água

Sal a gosto

Salsa a gosto

Páprica doce a gosto



Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, refogue no óleo o alho, a cebola, o salsão e o tomate, adicionando um por vez. Depois de tudo bem refogado, junte o rabo bovino na panela e refogue a carne até dourar. Adicione as folhas de louro, o tomate e páprica doce, sal e cubra com a água. Cozinhe na pressão por 40 minutos. Passado esse tempo, sirva e decore com salsa a gosto.

Moela à mineira

(Por Água Doce Sabores do Brasil)

Ingredientes:

5 kg de moela limpa e cortada em quatro

1 kg de tomate picado (sem sementes)

500 gramas de cebola picadinha

1 colher de café de pimenta do reino

1 colher de café de tempero pronto com pimenta

3 colheres de sopa de orégano

1 colher de sopa de tempero de alho completo com pimenta

1 colher de sopa de sal

5 colheres de sopa de óleo

680 gramas de molho de tomate (2 sachês)

150ml de água – se necessário

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o óleo, a moela e os demais ingredientes. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, com meia tampa, para que o vapor saia da panela e não absorva o cheiro da moela, mexendo sempre. Acrescente a água (se necessário) e deixe cozinhar em pressão por mais 15 minutos. Sirva com um pão de alho.

