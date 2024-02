A- A+

Vinho Beber vinho também é opção para períodos com altas temperaturas Nos últimos meses, vários estados brasileiros apresentaram temperaturas mais altas do que o normal

O consumo de vinhos tem aumentado no Brasil durante os períodos de maior calor, apesar do brasileiro preferir a cerveja em dias com altas temperaturas. E nos últimos meses, vários estados apresentaram temperaturas mais altas do que o normal para este determinado período do ano.

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os dias mais quentes costumam elevar a venda de bebidas, em especial a cerveja em até 40%.

Segundo o CEO do Grupo Vino!, Raphael Zanette, mesmo durante esse período, os vinhos não deixaram de ser boas pedidas para todos os momentos.

“O vinho cada vez mais tem se democratizado para o consumidor, desta maneira ele começa a ganhar ainda mais espaço no gosto do brasileiro, que passou a apreciar a bebida em momentos diversificados”, explicou.

O Vino!, que possui cerca de 45 unidades de wine bars espalhadas pelo País, conta com mais de 500 rótulos de vinhos que são servidos em taça sem acréscimo no valor. “Nossa expectativa é que cada vez mais o vinho se torne um companheiro de todas as ocasiões para o brasileiro, livrando-se totalmente dos estigmas que fazem o consumidor pensar que a bebida é apenas para ocasiões especiais”, finalizou o CEO.



