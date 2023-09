Loja Bebidas de Pernambuco faz comemoração de 1 ano nesta sexta-feira (29); saiba mais

A- A+

A loja Bebidas de Pernambuco vai comemorar seu aniversário nesta sexta-feira (29). A festa acontece no Armazém 11, onde está localizada a loja, no Bairro do Recife, e terá chopes à venda e degustação de cachaças, espumante e café, ao som do DJ Beto, no Som na Rural.

Com um ano de idade neste mês de setembro, a loja conta com 30 fornecedores e 150 rótulos, entre cachaças, cervejas, vinhos, vodcas e gins, além de bebidas alcoólicas mistas e também cafés, selecionados por curadoria, através de edital, que avalia, entre outros critérios, a bagagem cultural e história da marca; os insumos e as técnicas da cultura local; e a sustentabilidade da cadeia produtiva.

Junto com o Centro de Artesanato de Pernambuco e a Moda Autoral de Pernambuco - Mape, a loja Bebidas de Pernambuco ocupa o armazém dedicado ao fomento da economia criativa. São projetos realizados pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

“Nossa loja, apesar do pouco tempo de existência, já é um caso de sucesso! A intenção é crescer ainda mais nos próximos anos, e ampliar a diversidade de produtos e rótulos. Queremos representar todo o Estado, atraindo produtores dos mais variados tipos de bebidas de todas as regiões”, diz a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira.

Serviço:

Aniversário da loja Bebidas de Pernambuco

Quando: Sexta-feira (29), das 16h às 20h

Onde: Armazém 11 - Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

