A- A+

DRINK Bebidas ice da PITÚ são lançadas em dois sabores no Carnaval Bebidas feitas à base da mistura de frutas refrescantes com a cachaça PITÚ já estão disponíveis

A Pitú, indústria brasileira com quase 85 anos, lança no período de Carnaval a linha de bebidas ice PITÚ REMIX. Com teor alcoólico mais baixo, de 7%, as novas bebidas refrescantes da marca chegam em dois sabores, limão e abacaxi com coco. Os novos produtos terão vendas permanentes, mesmo após o Carnaval, ampliando o portfólio da cachaçaria.

Sendo uma forte tendência no mundo inteiro, as bebidas “ready-to-drink”, ou seja, aquelas que são vendidas prontas para beber sem a necessidade de misturar com diferentes ingredientes, têm conquistado cada vez mais o público, em especial o mais jovem, já que esse tipo de experiência faz parte do comportamento típico da geração Z e dos milennials. Segundo dados de pesquisa do Nielsen Scantrack, o consumo das bebidas com esse perfil cresceu 60% no mundo, de 2020 para cá.

“As ices chegam para nos aproximar ainda mais do público jovem, que está em busca de bebidas mais leves. São bebidas em lata, super refrescantes, que devem ser consumidas geladas. Não haveria momento mais oportuno para esse lançamento do que o carnaval” afirma Maria Eduarda Ferrer, gerente de marketing da Pitú.

Por conter um teor alcoólico mais baixo, os novos produtos são ideais para aqueles foliões que desejam “pegar leve” neste Carnaval e que valorizam um consumo mais responsável, saudável, prático e diverso. As latinhas de 269 ml são de dose individual e ideias para a festa do Rei Momo.

A PITÚ fará o lançamento oficial da linha de ices na semana pré-Carnaval, em Pernambuco. Em seguida segue para outras festas na cidade de Olinda, Recife, Salvador e se espalhará por todo o Brasil.

Veja também

CAFÉ Starbucks abrirá primeira loja no Recife e mais duas cidades brasileiras. Veja quais