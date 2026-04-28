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VITRINE Doce narrativa: Beca Milano expressa afeto e emoção nos bolos em "Fábrica de Casamentos" Para a confeiteira, apesar da proposta do reality exigir muita técnica, a experiência se trata de um trabalho que ultrapassa o espaço da cozinha e invade o cotidiano

Os bolos de Beca Milano vão muito além da estética ou do sabor no universo do “Fábrica de Casamentos”, reality exibido pelo SBT e pelo Disney+. Para a confeiteira, cada criação carrega a responsabilidade de traduzir histórias reais, só que em forma de afeto.

“Doce é emoção”, filosofa, com convicção. E é a partir desta perspectiva que ela encara sua participação no programa, onde integra a equipe responsável por realizar, em poucos dias, o casamento dos sonhos de casais de diferentes perfis.

A proposta do “Fábrica de Casamentos”, que acompanha toda a preparação da cerimônia em tempo recorde, exige muito mais que técnica: é indispensável o envolvimento. Beca deixa claro que se trata de um trabalho que ultrapassa o espaço da cozinha e invade o cotidiano.

“A gente dorme e acorda pensando em como realizar da melhor forma o sonho de cada casal”, afirma. A dedicação se traduz em um processo intenso, que mistura pressão, responsabilidade e, principalmente, emoção.

Essa entrega reflete diretamente na forma como ela enxerga o próprio ofício. Para Beca, confeitar é contar histórias sem palavras, transformando sentimentos em experiência sensorial. “Um bolo ou um doce é uma maneira mais delicada de contar a história de alguém”, explica. Cada detalhe, então, desde o sabor à decoração, passa a funcionar como parte de uma narrativa maior, construída sempre a partir dos desejos dos noivos.

O desafio, porém, passa longe de um mero exercício criativo. A dinâmica do “Fábrica de Casamentos” impõe prazos curtos e condições que dependem da precisão técnica e da capacidade de adaptação de toda a equipe.

“É um casamento real. Ali, a gente está lidando de fato com um sonho”, ressalta.

Com isso, atender às expectativas dos casais enquanto se busca inovação constante pode colocar em risco o equilíbrio daquele planejamento. Beca admite que essa pressão existe, mas também vê nela um estímulo para ir além. “A confeitaria não tem limites”, ressalta.

Essa busca por novidades se traduz em criações cada vez mais ousadas, que já incluíram estruturas inusitadas e propostas fora do convencional. Ainda assim, a confeiteira acredita que há muito a explorar. Inspirada recentemente pelo Carnaval do Rio de Janeiro, ela revela o desejo de trabalhar em projetos ainda mais grandiosos.

“Sonhei em fazer um bolo naquela proporção”, conta, ao imaginar uma peça com movimento, múltiplas texturas e interação em 360 graus.

Entre desafios técnicos – como lidar com a umidade, que pode comprometer estruturas delicadas feitas com pasta de açúcar – e a necessidade de inovação constante, Beca mantém o foco no que considera essencial: a conexão com as histórias que ajuda a contar.

A chegada da nova apresentadora, Ana Furtado, segundo ela, reforça o espírito emotivo do programa na frente e atrás das câmeras. “Ana é uma profissional maravilhosa e uma pessoa ainda melhor”, afirma, destacando o impacto positivo da parceria no ambiente de trabalho.

“Fábrica de Casamentos” – SBT e Disney+ – Quartas-feiras, às 22h45.

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