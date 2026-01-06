Bob Sponja virou picolé na rede Cacau Show; confira sabor do gelato

A- A+

Além da larga variedade de chocolates, a rede brasileira Cacau Show segue investindo em linhas baseadas em personagens conhecidos.

É o caso do novo gelato Bob Sponja, que está sendo vendido em todo o Brasil, inspirado na simpática esponjinha do mar de caça quadrada.

O picolé Bom Sponja tem sabor de abacaxi, coco e chocolate branco, remetendo à atmosfera tropical o desenho do personagem protagonista.

O gelato tem preço sugerido de R$ 19,99.



Portfólio variado

Outras estreias integram o começo de 2026 da Cacau Show e o seu Festival de Verão.

A caixa Gelato LaCreme Kids (quatro unidades de 40g) é uma delas e conta com um Pack compartilhável com quatro unidades individuais. A partir de R$ 37,99.



O festival de verão da Cacau Show conta ainda com mais oito gelatos, com preços a partir de R$ 16,99:

Gelato LaNut – 70g: gelato sabor avelã coberto com chocolate ao leite e agregados de avelã

Gelato laCreme – 70g: gelato sabor chocolate ao leite com cobertura com chocolate ao leite LaCreme

Gelato laCreme Zero – 70g: gelato sabor chocolate com cobertura com chocolate LaCreme Zero sem adição de açúcares

Gelato Cookies’n Cream – 70g: gelato sabor leite coberto com chocolate branco e com gotas de cookies

Gelato Dreams Torta de Morango – 70g: gelato sabor morango com calda de morango com cobertura com chocolate ao leite e cookies de chocolate

Gelato LaNut Pistache – 70g: gelato sabor pistache com cobertura de chocolate branco com agregados de pistache

Gelato Dreams Torta de Maracujá – 70g: gelato sabor torta de maracujá coberto com chocolate ao leite com biscoito sabor chocolate

