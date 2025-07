A- A+

DINOSSAUROS Bob's faz parceria com o novo filme do universo de "Jurassic Park"; confira a novidade O "crossover" com os dinossauros mais famosos da sétima arte conta com lanches temáticos e brinquedos

Com o sucesso do filme “Jurassic World: Recomeço”, lançado no dia 3 de julho passado, a rede brasileira de restaurantes Bob’s lança uma linha de lanches em parceria com a Universal Pictures, detentora da franquia “Jurassic World”.



A colaboração também acompanha uma coleção de miniaturas dos personagens jurássicos do longa.



A campanha conta com o combo “Trio Bob’s Colossal”: sanduíche, batata e refrigerante. Além, é claro, do pacote infantil “Bob’s Play”, que inclui um dos colecionáveis como T-rex, Velociraptor e Mosasaurus. Confira as opções:

Miniaturas "Jurassic Park" da Bob´s

Jurassic World

Três anos após o encerramento da trilogia Jurassic World, a franquia dos dinossauros vive seu novo capítulo "Jurassic World: Recomeço", conta com Scarlett Johansson (''Viúva Negra''), Mahershala Ali (''Moonlight: Sob a Luz do Luar'') e Jonathan Bailey (''Wicked'').

