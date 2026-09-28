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morango cravejado

Bob's lança milk-shake inspirado no viral morango cravejado; saiba mais

Sobremesa gelada é servida com o crocante tradicional da marca

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Milk-shake de morango cravejado é lançamento da rede Bob´sMilk-shake de morango cravejado é lançamento da rede Bob´s - Foto: Bob´s/Divulgação

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Quem já não ouviu falar do morango cravejado? O novo docinho da vez nas redes sociais, mesmo sem ter alcançado a fama meteórica do antecessor morango do amor, conquistou fãs e mercado.

Que o diga a rede brasileira de lanchonetes Bob's, que acaba de lançar o milk-shake de morango cravejado. 

A sobremesa gelada é feita com creme de leitinho espatulado nas bordas e paredes do copo, mix sabor baunilha batido com calda de morango e o crocante da marca, finalizado com mais crocante. 
 

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