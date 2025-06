Bob's lança milk-shake sabor milho para o cardápio junino da rede de fast-food

A- A+

O milk-shake sabor milho é a nova novidade do Bob's para o São João 2025. A edição limitada do produto é inspirada na tradicional festa junina e em um dos ingredientes mais presentes nas casas das famílias nordestinas durante o calendário junino, o milho, além de valorizar e representar um dos momentos mais importantes das tradições do Nordeste.

O milk-shake sabor milho já está disponível para o público, que pode conferir o lançamento apenas nas unidades localizadas no Nordeste. A bebida é feita a partir de uma combinação gelada de sabor de baunilha, batido com calda de milho, resultando em uma textura cremosa. O consumidor pode aproveitar a sobremesa nas versões de 300 ml, 500 ml e 700 ml.

''O lançamento do milk-shake sabor milho é mais do que uma novidade - é uma homenagem à força e à riqueza do Nordeste, que vive o São João com intensidade e alegria. Essa é uma das nossas formas de celebrar o regionalismo e, ao mesmo tempo, mostrar como é possível inovar com respeito e criatividade'', afirma Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob's.

Sobre o Bob's

O Bob's, primeira rede de fast-food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo País começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões brasileiras.

