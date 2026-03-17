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COMPRE E GANHE Bob's oferece milk-shake em dobro em nova campanha; veja como participar A ação, chamada de ''Semana do ConsumiDOBRO'', está disponível nas lojas participantes até o dia 20 março

A rede de fast-food Bob's anunciou uma campanha para os consumidores garantirem dois milk-shakes e quem decide o que fazer com as duas bebidas é você. O consumidor escolhe se vai aproveitar sozinho ou compartilhar com alguém a promoção, chamada de ''Semana do ConsumiDOBRO''.



A ação está disponível nas lojas participantes da Bob's até o dia 20 março, em comemoração a Semana do Consumidor. Além de comprar um milk-shake de 300 ml dos sabores crocante, chocolate ou morango, o consumidor precisa garantir o cupom da promoção nas redes sociais para receber o benefício.

Como funciona

O cliente necessita interagir na publicação da campanha no perfil do Bob's, no Instagram, marcando uma pessoa ''que sempre pede um gole do milk-shake'', segundo o conteúdo da rede de fast-food. Em seguida, você recebe o cupom via mensagem direta (DM) e pode procurar uma das unidades participantes para usufruir da promoção.

Para acessar a oferta é necessário ser cadastrado no programa de fidelidade Bob's Fã, fornecendo o CPF no ato da compra porque o cupom é limitado a um uso por pessoa, além de não ser cumulativo com outras promoções. A campanha não é válida nas compras feitas através do delivery e está sujeita à disponibilidade de estoque e insumos.

''Criamos uma ação leve e divertida para incentivar os clientes a curtirem juntos um dos produtos mais clássicos do Bob's'', afirma Felipe Diniz, gerente de marketing do Bob's.

Com informações de assessoria de imprensa

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