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SMURFS NA BOB'S

A Vila dos Smurfs, com casinhas personalizáveis, chega na nova coleção da Bob's

Parceria reúne personagens e novos sabores inspirados no clássico dos desenhos animados dos anos de 1980

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Nova campanha da Bob's traz colecionáveis do clássico desenho animado Os SmurfsNova campanha da Bob's traz colecionáveis do clássico desenho animado Os Smurfs - Foto: Divulgação

Os fãs de Gargamel, de Papai Smurf e de Smurfette, alguns dos personagens do clássico desenho animado dos anos de 1980, Os Smurfs, vão ser contemplados com os novos colecionáveis da  rede fast food Bob's.

Inspirada nos personagens, A Vila dos Smurfs chega ao cardápio das franquias da loja em todo o País, inclusive no Recife.

A nova campanha reúne seis casinhas com Papai Smurf, Smurfette, Gênio, Robusto, Vaidoso e Gargamel, disponíveis em casinhas que podem ser montadas em um quebra-cabeça que forma a Vila dos Smurfs.

 

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“ (...) Os Smurfs têm esse diferencial: são reconhecidos pelo público infantojuvenil e também fazem parte da memória de quem cresceu com os personagens. Esse encontro ganha forma em uma coleção que combina construção, personalização e brincadeira”, ressalta o diretor de Marketing da Bob's, Felipe Diniz.

Os novos itens chegam junto a um cardápio com dois novos sabores: o Smurfresh, combinação de xarope sabor Blueberry Marshmallow com água com gás e o Smurfshake, um mix sabor baunilha, xarope Blueberry, Marshmallow e chantilly.

Será nos combos Bob’s Play, com o Bob’s Play Burger e o Bob’s Play Franlitos, que os novos sabores poderão ser degustados.

SERVIÇO
Nova campanha Bob's - Vila dos Smurfs
Informações: @bobsbrasil

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