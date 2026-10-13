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SMURFS NA BOB'S A Vila dos Smurfs, com casinhas personalizáveis, chega na nova coleção da Bob's Parceria reúne personagens e novos sabores inspirados no clássico dos desenhos animados dos anos de 1980

Os fãs de Gargamel, de Papai Smurf e de Smurfette, alguns dos personagens do clássico desenho animado dos anos de 1980, Os Smurfs, vão ser contemplados com os novos colecionáveis da rede fast food Bob's.



Inspirada nos personagens, A Vila dos Smurfs chega ao cardápio das franquias da loja em todo o País, inclusive no Recife.

A nova campanha reúne seis casinhas com Papai Smurf, Smurfette, Gênio, Robusto, Vaidoso e Gargamel, disponíveis em casinhas que podem ser montadas em um quebra-cabeça que forma a Vila dos Smurfs.





“ (...) Os Smurfs têm esse diferencial: são reconhecidos pelo público infantojuvenil e também fazem parte da memória de quem cresceu com os personagens. Esse encontro ganha forma em uma coleção que combina construção, personalização e brincadeira”, ressalta o diretor de Marketing da Bob's, Felipe Diniz.

Os novos itens chegam junto a um cardápio com dois novos sabores: o Smurfresh, combinação de xarope sabor Blueberry Marshmallow com água com gás e o Smurfshake, um mix sabor baunilha, xarope Blueberry, Marshmallow e chantilly.

Será nos combos Bob’s Play, com o Bob’s Play Burger e o Bob’s Play Franlitos, que os novos sabores poderão ser degustados.

SERVIÇO

Nova campanha Bob's - Vila dos Smurfs

Informações: @bobsbrasil

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