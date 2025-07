A- A+

SALVADOR Restaurante Boia, em Salvador, recebe os chefs Gabriel Coelho e Júlia Tricate, do De Segunda O chef Kaywa Hilton promove a Noite Temática com dupla de cozinheiros paulistanos, no próximo dia 14 de julho

Boa dica gastronômica para quem estiver turistando por Salvador, nos próximos dias, é o guest do restaurante Boia, de Kaywa Hilton, com a dupla do comentado De Segunda, em São Paulo, comandado pelos chefs Gabriel Coelho e Júlia Tricate.

O evento batizado de Noite Temática que vai reunir Kaywa, Gabriel e Júlia promete ter uma pegada cool e cheio de brasilidade. O trio vai preparar um menu exlcusivo para a noite, colocando referências da cozinha dos dois restaurantes. Espere, portanto, leite de coco, dendê, kimchi, barriga de porco e jamon de peixe meca. Confira o menu completo da Noite Temática Boia + De Segunda:



Entradas

Dupla de 'bão'

Pão no vapor com cupim, furikake, shissô, Kimchi, sunomono e kewpie

Cuscuz de milho, azeite de dendê, leite de coco, camarão e lula

Jamon de meca defumada com melão

Ceviche de peixe do dia e texturas de milho

Principais

Bochecha de porco, purê de cebola caramelizada, cebola na brasa e beurre blanc de cebola

Peixe na brasa, curry thai de cenoura, arroz de coco com gengibre e salada de ervas

Barriga de porco siri e nhoque de fubá criolo

Sobremesas

Choux de amendoim, sorvete de banana, caramelo salgado e calda de chocolate

Caju e laranjeira

SERVIÇO

Noite Temática no Boia

Com Gabriel Coelho e Júlia Tricate, do restaurante De Segunda

Quando: 14 de julho, às 19h

Onde: rua José Avena, 01, Horto Florestal, Salvador, Bahia

Reservas: (71) 99694-2630 (valor do menu sob consulta)

Instagram: @boiarestaurante

