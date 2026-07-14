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RECEITA Aprenda a receita do bolo invertido de banana, dica para distrair a criançada nas férias Sobremesa tem cobertura com a fruta caramelizada e ainda leva mel, nozes, cravo e tâmaras

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Em plenas férias escolares de meio de ano, pais e filhos passam a conviver mais tempo juntos e toda tipo de atividade vale para distrair os pequenos cheios de energia.

Sempre uma boa dica é inserir a criançada em alguma rotina culinária para estimular, entre outras coisas, a concentração e o convívio com a família.

Que tal juntar a turminha para fazer uma sobremesa tradicional com um toque a mais? A equipe de culinaristas da empresa Selmi ensina uma receita de bolo de banana caramelizada com especiarias e ingredientes crocantes que promete fazer sucesso com pais e filhotes.

RECEITA

Bolo invertido de banana caramelizada

Ingredientes para o caramelo:

3 colheres de sopa de manteiga

½ xícara de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mel

3 bananas nanicas firmes cortadas no comprimento

Ingredientes para a massa:

3 bananas nanicas maduras

3 ovos

½ xícara de óleo de girassol ou óleo de coco

1 xícara de açúcar mascavo

2 xícaras de farinha de trigo integral

½ xícara de leite

½ xícara de tâmaras picadas (divididas)

1 colher chá de canela

¼ colher de chá de noz-moscada

½ colher de chá de cravo em pó

1 pitada de gengibre em pó (opcional)

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico

Ingredientes para textura:

1 banana em cubos

½ xícara de nozes picadas

Modo de preparo:

Derreta a manteiga com o açúcar mascavo e o mel até formar um caramelo espesso

Espalhe no fundo da forma e acomode as bananas

Hidrate metade das tâmaras no leite aquecido por cinco minutos

Bata no liquidificador as bananas maduras, ovos, óleo, açúcar mascavo e o leite com as tâmaras

Misture os ingredientes secos, incorpore a mistura líquida e acrescente as nozes, a banana em cubos e o restante das tâmaras

Despeje sobre as bananas caramelizadas e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 50 minutos Aguarde dez minutos antes de desenformar

Tempo de preparo: 1h20

Rendimento: 12 porções



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