Aprenda a receita do bolo invertido de banana, dica para distrair a criançada nas férias
Sobremesa tem cobertura com a fruta caramelizada e ainda leva mel, nozes, cravo e tâmaras
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Em plenas férias escolares de meio de ano, pais e filhos passam a conviver mais tempo juntos e toda tipo de atividade vale para distrair os pequenos cheios de energia.
Sempre uma boa dica é inserir a criançada em alguma rotina culinária para estimular, entre outras coisas, a concentração e o convívio com a família.
Que tal juntar a turminha para fazer uma sobremesa tradicional com um toque a mais? A equipe de culinaristas da empresa Selmi ensina uma receita de bolo de banana caramelizada com especiarias e ingredientes crocantes que promete fazer sucesso com pais e filhotes.
RECEITA
Bolo invertido de banana caramelizada
Ingredientes para o caramelo:
3 colheres de sopa de manteiga
½ xícara de açúcar mascavo
1 colher de sopa de mel
3 bananas nanicas firmes cortadas no comprimento
Ingredientes para a massa:
3 bananas nanicas maduras
3 ovos
½ xícara de óleo de girassol ou óleo de coco
1 xícara de açúcar mascavo
2 xícaras de farinha de trigo integral
½ xícara de leite
½ xícara de tâmaras picadas (divididas)
1 colher chá de canela
¼ colher de chá de noz-moscada
½ colher de chá de cravo em pó
1 pitada de gengibre em pó (opcional)
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento químico
Ingredientes para textura:
1 banana em cubos
½ xícara de nozes picadas
Modo de preparo:
Derreta a manteiga com o açúcar mascavo e o mel até formar um caramelo espesso
Espalhe no fundo da forma e acomode as bananas
Hidrate metade das tâmaras no leite aquecido por cinco minutos
Bata no liquidificador as bananas maduras, ovos, óleo, açúcar mascavo e o leite com as tâmaras
Misture os ingredientes secos, incorpore a mistura líquida e acrescente as nozes, a banana em cubos e o restante das tâmaras
Despeje sobre as bananas caramelizadas e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 50 minutos Aguarde dez minutos antes de desenformar
Tempo de preparo: 1h20
Rendimento: 12 porções