Bolo de limão fofinho? Veja esse passo a passo e faça em casa

Quem é fã de bolo caseirinho, levanta a mão! Porque a receita dessa publicação é do tipo irrecusável - fácil de preparar e super saborosa.



Quem ensina o bolo de limão é a confeiteira Bruna Rabelo, que garante que a receita rende um bolo fofinho e macio, ótimo para o café da manhã ou lanche.



“Gosto desse bolo porque ele derrete na boca, é muito gostoso e bem fácil de fazer”, diz Bruna.

O jeito de fazer importa

Antes de iniciar o preparo, a especialista explica que esse bolo é feito a partir do método híbrido.



Ou seja: para fazer ele, utilizamos dois métodos de preparo, que são o cremoso, quando mistura-se a manteiga com o açúcar e bate na batedeira até virar aquele creme mais esbranquiçado, e o espumoso, que nada mais é do que bater as claras em neve e juntar ao final da receita.

“A junção desses métodos tem o melhor dos dois mundos porque alia a delicadeza da massa amanteigada, que derrete na boca por conta da manteiga, com a 'fofurice' das claras em neve”, analisa.

Ingredientes

200g de manteiga sem sal em ponto pomada

400 g de açúcar refinado

4 ovos grandes e separados em gemas e claras

Raspas de dois limões

360 g de farinha de trigo

240 g de leite integral

1 g de sal

12 gramas de fermento químico em pó

Modo de preparo

Sempre inicie seu preparo separando os ingredientes.

Comece colocando na batedeira a manteiga em ponto pomada. O ponto pomada é aquele em que ela não está derretida mas também não está firme. Fica mais cremosa.

Ainda com a manteiga, coloque o açúcar refinado, as raspas do limão e bata até virar um creme esbranquiçado. Coloque as gemas e bata novamente para misturar.

Depois que bater, coloque a farinha de trigo, o fermento químico, o sal e o leite. Bata somente até misturar. Misturado, reserve a massa e, em outro bowl, coloque as claras e bata até chegar em ponto de neve.

Quando já estiverem batidas, misture uma parte com a massa do bolo que ficou reservada e misture suavemente, de baixo para cima, com uma espátula. Não retorne à batedeira. Misture o restante e continue mexendo delicadamente para que as claras não percam o ar.

Em uma forma untada, coloque a massa e leve para assar em forno preaquecido. O tempo de cozimento vai variar de acordo com o forno de cada um, mas o ideal é que ele enfie o palitinho e, quando sair limpinho, é porque está assado.

Desenforme e finalize com raspas de limão ou com uma calda de sua preferência.

