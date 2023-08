Bolo de mel com farinha de aveia é dica nutritiva para o fim de semana; aprenda a receita

A- A+

Leia também

• Bolo de noiva: saiba a origem da receita que está prestes a se tornar Patrimônio de Pernambuco

• Aprenda a fazer um bolo fofinho de cramberries para tardes de inverno

Quem não abre mão de um bolinho no café da manhã, uma dica é deixar a receita um pouco mais saudável para começar o dia, como substituir a farinha de trigo pela de aveia, por exemplo.

Os culinaristas da empresa Baldoni ensinam o passo a passo de um bolo de mel adoçado com banana e mel, que vai fazer o par ideal com o café fersquinho nas primeiras horas do dia. Aprenda.

RECEITA

Bolo de mel com aveia e banana

Ingeredientes úmidos:

2 bananas maduras amassadas nanica ou prata (aproximadamente ¾ de xícara)

3 ovos

4 colheres de sopa de mel de flores silvestres

1/3 xícara óleo vegetal (soja, milho ou canola)

Ingredientes secos:

1 xícara de farinha de aveia

1/2 xícara amido de milho

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180ºC

Unte uma forma com um pouco de óleo e polvilhe um pouco de farinha de trigo

Amasse as bananas com um garfo até formar um purê

Adicione os ovos e mexa

Adicione aos poucos o mel e o óleo, mexendo delicadamente

Adicione uma pitada de sal

Misture a farinha de aveia e mexa com um garfo até incorporá-la à mistura

Adicione o amido de milho e mexa novamente

Finalize a massa com o fermento em pó, mexa rapidamente e depois transfira para a forma previamente untada e polvilhada

Asse por cerca de 30 minutos

Deixe o bolo esfriar antes de desenformar

Veja também

Mundo O encanto das cervejas sem álcool na Alemanha