Doces Bolo de rolo ganha versão em picolé e sorvete de pote Projeto com base no doce promete ser uma boa pedida para o verão, e principalmente para refrescar os foliões no Carnaval

Aproveitando o carnaval, novas apostas com o tradicional bolo de rolo chegam aos mercados neste verão para refrescar os foliões amantes do doce. Adaptando a receita original de goiaba, a sobremesa ganhou versões em sorvete e picolé. O projeto é da Fino Nordeste e da gelateria Nawa.

“A ideia de transformar o bolo de rolo em um delicioso sorvete surgiu a partir da vontade de criar um produto que o nordestino identificasse como regional e que saísse do comum”, diz o chef Mauro de Castro, um dos responsáveis pelo projeto, que já idealizou bolo de rolo com sabores diversos.

Os produtos são desenvolvidos com a própria massa do bolo, recheados com bolo de rolo. O formato do picolé é de 90 gramas, no valor unitário de R$ 9. O sorvete de pote contém 1 litro, e tem preço sugerido de R$ 32.

Os produtos não tem corantes e aromas artificiais. Lançado para o período de Carnaval, o produto pode ser encontrado o ano inteiro em supermercados, padarias, conveniências e restaurantes.

“A apresentação permite que o consumidor tenha uma experiência de consumo diferenciada, que vai desde o visual, a textura e principalmente ao sabor final, ao abrir o picolé por exemplo, o consumidor já é impactado com uma linda fatia completa de bolo”, explica Thiago Monteiro, diretor da Nawa, outro idealizador do projeto.

