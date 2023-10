Bolo salgado de couve-flor: uma receita simples e deliciosa para variar o cardápio

A- A+

Couve-flor é um vegetal versátil que vai bem em diversos preparos. Uma boa pedida para usar o ingrediente no dia a dia é nessa receita prática de bolo salgado, ideal para o lanche da tarde ou para o jantar. Tome nota!



Bolo salgado de couve-flor

(Por Receitas Nestlé)

Ingredientes:



1 cabeça de couve-flor média picada em floretes

1 colher (sopa) de tempero pronto sabor legumes

meia xícara (chá) de cheiro-verde picado

meia xícara (chá) de óleo

3 ovos

1 xícara (chá) de leite integral

meia xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

meia xícara (chá) de fubá

meia xícara (chá) de farinha de trigo

meia colher (chá) de sal

meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado para polvilhar



Modo de Preparo:

1. Em uma panela, coloque a couve-flor com água e leve ao fogo alto. Depois que ferver, deixe por 1 minuto, em seguida retira, escorra e reserve até esfriar. Em seguida, pique os floretes em um tamanho menor, transfira para um recipiente, tempero com o MAGGI Fondor e misture com o cheiro-verde. Reserve.

2. Em um liquidificador, bata os ingredientes restantes sempre colocando os líquidos por baixo e depois os secos, até obter uma massa homogênea. Em seguida, derrame-a sobre a couve-flor reservada, misture e transfira para uma assadeira ou refratário retangular untado com óleo e polvilhado com farinha. Finalizei com o queijo parmesão ralado e leve para assar em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 30 minutos, até dourar. Sirva.

