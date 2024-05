A- A+

Sabores "Bora, mainha?" Veja um roteiro gastronômico com menu especial e reservas no Dia das Mães Empresários do setor estão confiantes para este Dia das Mães, quando esperam aumentar o faturamento em até 20% em relação ao ano passado

Além dos votos de carinho e da escolha do melhor presente, no Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), surge aquela dúvida: para onde levar as mamães e vovós para comer em família? Para os que querem evitar a pilha de pratos sujos na pia e desejam se reunir em algum restaurante ou café, a editoria Sabores fez um roteiro especial para facilitar a vida.



Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) mostrou que os empresários do setor estão confiantes para este Dia das Mães, quando esperam aumentar o faturamento em até 20%. De acordo com os dados, cerca de 88% dos estabelecimentos abrirão, e 90% deles estima faturar mais do que no ano anterior.

Confira nossas dicas:

Pobre Juan

O menu de Dia das Mães da casa de carnes Pobre Juan, neste domingo (12), das 12h às 21h, serve duas pessoas. Para a entrada, salada de peras grelhadas regada ao molho de laranja (mix de folhas, amêndoas e queijo parmesão). O prato principal é o gran ancho acompanhado de farofa com bacon, amêndoas e banana e a couve-flor gratinada ao molho bechamel. A sobremesa é uma torta de chocolate com sorvete de baunilha e calda de berries. Reservas: (81) 33270862 (Whatsapp). Endereço: dentro do RioMar Shopping - Pina. Instagram: @restaurantepobrejuan

Ancho acompanhado de farofa com bacon, amêndoas e banana e a couve-flor gratinada ao molho bechamel do Pobre Juan

Cá-Já

Um prato inédito foi criado para o Dia das Mães pelo chef Yuri Machado. A partir desta sexta-feira (9), e disponível em todo o final de semana, em edição limitada, a bochecha de angus cozida é lentamente em sous vide, depois grelhada, "para comer de colher", aïoli da sua própria marinada de cozimento, macaxeira cremosa frita, mais saladinha de rabanetes coloridos. A novidade será servida no almoço de sexta, sábado e domingo (12), das 12 às 16h. Endereço: rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos. Informações: (81) 3126-0648. Instagram: @vempracaja

bochecha de angus cozida é lentamente em sous vide, depois grelhada, "para comer de colher" do Ca-já

Trattoria DaDani

O tradicional bife Wellington (R$ 190) para duas pessoas é o prato do Dia das Mães na Trattoria DaDani, que estará aberta neste domingo (12), das 12 às 16h, com reserva para duas pessoas. A receita é preparada com filé mignon bovino, envolvidos por mix de cogumelos refogados, presunto de Parma e massa folhada. Para acompanhar, os clássicos purê de batatas e saladinha com molho vinagrete de mostarda Dijon. Além do prato especial, a casa segue com os clássicos italianos feitos com massa fresca feita diariamente na casa, inclusive a lasanha para dois. Endereço: rua Conselheiro Peretti, 96, Casa Amarela. Instagram: @trattoriadadani

O tradicional bife Wellington será servido no Dia das Mães na Trattoria Dadani

Emê Café

O Dia das Mães do aconchegante Emê Café, no sábado e domingo (12), das 8h às 16h30, tem duas opções especiais de brunch inspirados nas homenageadas: tapioca de banana e doce de leite, tostex do reino e cappuccino tradicional (R$ 62,90); e toast caprese, salada de frutas do dia e suco de abacaxi com hortelã (R$ 53,90). Endereço: dentro do Shopping da Decoração - Av Domingos Ferreira, 1274, loja 16, Pina. Instagram: @eme.cafe



Toast caprese, salada de frutas do dia e suco de abacaxi com hortelã , do Emê Café

Oma Bistrô

O Oma Bistrô tem reservas limitadas para o café da manhã, além do menu à la carte exclusivo para o almoço das mamães. No café, mesa posta das 9h às 11h. Além das comidinhas, o café da manhã inclui água e sucos especiais + uma bebida quente (café ou chá) e fica no valor de R$ 95 por pessoa. No almoço entra em cena menu à la carte com entradinhas, pratos principais e sobremesas elaboradas exclusivamente para a data. Reservas via Whatsapp pelo (81) 98172-3603. Endereço: rua José de Godói Vasconcelos, 109, Parnamirim. Instagram: @omapatisseriebistro

O Oma Bistr}o elaborou sobremesas exclusivamente para a data

Nannai

A programação de Dia das Mães do resort Nannai, tanto em Fernando de Noronha quanto em Muro Alto, oferece desde atividades para hóspedes até almoço especial para celebrar a data. Em Noronha, o restaurante TiaTê estará aberto ao público passante no dia 12, das 12h às 14h, com cardápio que inclui bombom frito de queijo do reino acompanhado de mel de engenho de entrada, carne de sol com purê de banana da terra, tomates quiabo e milho na brasa, e baião de frutos do mar de pratos principais e, de sobremesa, uma sequência de doces brasileiros, ao som de música ao vivo. A experiência custa R$ 250 por pessoa (bebidas não incluídas). Reservas podem ser feitas no Whatsapp (81) 98690-0903 ou pelo site.

Orange Bake

O menu Especial Dia das Mães do Orange Bake, das 12h às 15h, inclui opções de entrada com mix de verdes com lascas de gorgonzola e passas em Cestinha de Queijo Parmesão Gran Formaggio e Molho Coulis de Frutas Vermelhas. A versão mini dos camarões au gratin e as bruschettas de queijo provolone e tomatinhos confeitados no azeite de alecrim. Reserva antecipada pelo WhatsApp (81) 97111-8889. Endereço: Rua Padre Giordano, 310. Boa Viagem. Instagram: @orangebake

