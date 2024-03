A- A+

Sabores Borsoi Café abre segunda unidade no Pina Cafeteria, aberta em Boa Viagem há quase uma década, terá nova unidade no RioMar Shopping

Com detalhes que remetem (e atraem) para uma pausa, em meio ao agito de um shopping, o Borsoi Café abre na próxima terça-feira (12) sua segunda unidade no RioMar Shopping (acesso principal), no Pina, Zona Sul do Recife.



Veterano na experiência dos sabores do café há quase uma década - a primeira unidade, em Boa Viagem, foi aberta em 2016 - o novo espaço traz detalhes na decoração que se somam, por exemplo, a leitura de um livro ou a um bate-papo entre amigos, entre outras possibilidades.

Do primeiro ao segundo Borsoi

Foi na sala de estar da casa da empresária e fotógrafa Paloma Amorim, que a primeira unidade do Borsou Café foi concebido, em Boa Viagem.





Passados oito anos do espaço inaugural, a nova casa segue celebrando o arquiteto Acácio Gil Borsoi, à frente do projeto arquitetônico do Edifício Califórnia, local que abriga a primeira unidade da cafeteria.



Crédito: Paloma Amorim

"O Borsoi nasceu na sala da minha casa. Então, para mim, ele tem esse tom de conforto, de lar. Queremos levar essa estética, uma identidade que já é muito estabelecida, das cores, desse clima aconchegante para a nossa segunda unidade. Somado a isso, queremos agregar valor aos pequenos lugares que tragam o hábito do café", salienta Paloma, CEO e fundadora da cafeteria.



Com projeto assinado pela arquiteta Cecília Lemos, o Borsoi RioMar traz uma nova roupagem sem, no entanto, deixar de lado a essência do espaço outrora erguido em Boa Viagem.



"O Borsoi está passando por um novo momento, então a ideia foi trazer algo diferente do que foi feito no passado. Acho isso muito interessante. A gente tem que ter o pé no passado e a antena parabólica voltada para o futuro, como diria Chico Science. Por isso a gente manteve essa identidade do Borsoi trazendo uma nova roupagem. Foi difícil, mas ao mesmo tempo acho que ficou bem fluido”, explicou Cecília.

Serviço

Borsoi Café - Unidade RioMar Shopping (acesso principal)

Inauguração terça-feira (12), 15h



