Brasil conquista medalhas em concurso mundial de queijo; confira os vencedores

A- A+

Os queijos brasileiros fizeram bonito na 6ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers (Mundial de Queijos e Laticínios), que aconteceu entre os dias 10 e 12 de setembro, na região do Vale do Loire, na França.

Cerca de 1.640 amostras do laticínio produzidas por gente de todo o mundo foram avaliadas por uma comissão composta por 250 jurados.



Os critérios de análise foram: aroma, sabor, aparência, textura e equilíbrio. O número total de medalhas foi de 900 para produtores do mundo inteiro.

Dentre as medalhas distribuídas, o Brasil levou 84, sendo 17 de ouro, 23 de prata e 44 de bronze. Confira a lista de queijos e laticínios brasucas que chegaram ao pódio com o ouro:

Barão Parmesão 9 meses - Barão do Queijo Canastra

Ricota Fresca de Búfala - Búfala Almeida Prado

Santa Brigite Silvania - Estância Silvania

Valoro Silvania - Estância Silvania

Queijo Azul da Mantiqueira - Laticínios Paiolzinho

Queijo tipo Quark - Laticínios São João

Queijo Goa #14 - Produtos Goa

Queijo Aparecido maturado 12 meses - Queijaria Alto da Aparecida

Queijo Aparecido maturado 18 meses - Queijaria Alto da Aparecida

Queijo Aparecido maturado 24 meses - Queijaria Alto da Aparecida

Caprinus do Lago - Capril do Lago

Alecrim - Queijaria Santa Vitória

Bálsamo - Queijaria Serra do Bálsamo

Queijo Maria Nunes Casca Florida 50 dias - Queijo Maria Nunes

Queijo Quilombo Tradicional do Serro casca lisa de 45 dias - Queijo Quilombo

Queijo Quilombo Tradicional do Serro de mais de 100 dias - Queijo Quilombo

Queijo Giovanna - Ribeiro Fiorentini

A lista completa com todos os medalhista aqui

Veja também

GASTRONOMIA Carolina Oda é anunciada como jurada do World Class; saiba mais