Guia Michelin 2025: Brasil conquista 5 restaurantes com 2 estrelas; confira lista

A cerimônia do Guia Michelin 2025, o mais prestigiado reconhecimento da gastronomia mundial, aconteceu nessa segunda (12), em São Paulo. Mas não foi desta vez em que um restaurante brasileiro alcançou a categoria de três estrelas.

Mesmo sem conquistar a avaliação máxima, o país alcançou 5 estabelecimentos com 2 estrelas Michelin. São eles:



- D.O.M. (SP), do chef Alex Atala;

- Oro (RJ), do chef Felipe Bronze;

- TUJU (SP), do chef Ivan Ralston;

- Evvai (SP), do chef Luiz Filipe;

- LASAI (RJ), dos chefs Rafa Costa e Silva;

O restaurante oteque (RJ), do chef Alberto Landgraf, participava desta lista, mas perdeu uma estrela nesta edição do Guia Michelin, sendo agora unicamente estrelado.

Restaurante duas estrelas Michelin TUJU, em São Paulo. Foto: Vanessa Lins/Cortesia

O Michelan Brasil classifica apenas restaurantes das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, o país possui 30 estrelas distribuídas entre as cidades, três a mais do que na edição passada.

Confira aqui os estabelecimentos que conquistaram alguma posição entre as categorias do Guia Michelan 2025:

Uma Estrela

Ao todo, 20 estabelecimentos possuem 1 estrela Michelin no Brasil.

Na edição de 2025 do Guia Michelan, 4 novos estabelecimentos alcançaram a única estrela:

- Casa 201 (RJ), do chef João Paulo Frankenfeld;

- Kanoe (SP), do chef Tadashi Shiraishi;

- Oseille (RJ), do chef Thomas Troisgros;

- Ryo Gastronomia (SP), do chef Edson Yamashita;

Estrela Verde

As estrelas verdes são destinadas a restaurantes que se destacam na gastronomia sustentável, com uma abordagem limpa e ambientalmente consciente.

Ao todo, três estabelecimentos conquistaram as estrelas verdes:

- A Casa do Porco (SP);

- Corrutela (SP);

- TUJU (SP);

Bib Gourmand

Os restaurantes que ganham o título de Bib Gourmand são categorizados como aqueles que tem um bom equilíbrio entre á qualidade da comida e os preços atribuídos ao cardápio.



No Brasil, 40 estabelecimentos possuem o título.



Ao todo, 5 novos estabelecimentos conquistaram o Bib Gourmand em 2025:

- A Casa do Porco (SP);

- Restaurante Cepa (SP);

- Clandestina Restaurante (SP);

- Jacó (SP);

- Maní Manioca (SP);

Recomendados

Nesta categoria, o Guide Michelin indicada restaurantes que merecem atenção devido a sua qualidade e cozinha, independente de estrelas ou estilo. Nesta edição, foram 12 novos;

- Babbo Osteria (RJ);

- OCYÁ Ilha (RJ);

- Quinta da Henriqueta (RJ);

- Rufino Parrilla (RJ);

- Cala del Tanit (SP);

- Giulietta Carni (SP);

- Goya Zushi (SP);

- Le Jardin (SP);

- Marena Cucina (SP);

- Sal Gastronomia (SP);

- Shin Zushi (SP);

- Trattorita Evvai (SP);

Quem atribui as estrelas Michelin?

Para selecionar os restaurantes que ganharão algum dos títulos do Guia Michelin, profissionais formados em escolas renomadas de hotelaria e com grande repertório gastronômico entram em ação.

Ao visitar os restaurantes anonimamente, sempre pagando pelas suas refeições, os avaliadores analisam 5 principais requisitos para que possam atribuir as estrelas:



1. Qualidade dos produtos;

2. Domínio do sabor e técnicas culinárias;

3. A personalidade do chef na sua cozinha;

4. Relação qualidade/preço;

5. Consistência entre visitas.

