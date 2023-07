Brasil produz 3,8 milhões de pizzas por dia, segundo levantamento

A- A+

Este 10 de julho é o Dia da Pizza, o alimento de origem italiana que chegou ao Brasil pelas mãos de imigrantes, no início do século XX, e logo se popularizou por aqui. Tão popular que dados inéditos da Apubra - Associação Pizzarias Unidas do Brasil revelam que são produzidas 3,8 milhões de pizzas diariamente em todo o País, com uma média de produção de 2.630 unidades por minuto. Ainda segundo a associação, só o estado de São Paulo produz de 870 mil por dia.



Em recente participação na Fispal Food Service – considerado o maior encontro de food service da América Latina – a Apruba apresentou dados sobre o perfil de consumo de pizza no Brasil, a partir da amostragem de 203 empreendimentos do ramo, destacando-se o ranking dos sabores mais pedidos no país: Em primeiro lugar, está a pizza de calabresa, que representa 38,2% dos pedidos nas pizzarias; em segundo, a de muçarela, com 16,2% de pedidos; no terceiro lugar, a pizza de margherita que registra 13,2%; seguida da portuguesa no quarto lugar, com 10,3%; e em quinto, a pizza de frango, com 4,9% dos pedidos.



Veganas e vegetarianas



O estudo da Abrupa também aponta que os estabelecimentos estão começando a se preocupar em atender a demanda de consumidores com dietas alimentares mais restritivas, em especial com opções de pizzas vegetarianas e veganas. Verificou-se que 55% dos estabelecimentos pesquisador já possuem essa oferta em seus cardápios.“As pizzarias estão cada vez mais inclusivas, concentradas em oferecer as melhores opções de sabores para todos os tipos de paladar. Atualmente, 64,7% das unidades mapeadas possuem opções com zero lactose, massa integral, sem glúten ou variações veganas e vegetarianas. Isso mostra a diversidade da produção de pizzas no Brasil”, comenta Gustavo Cardamoni, presidente da Apubra.



As pizzas vegetarianas são servidas em 71,2% das unidades. As veganas, por sua vez, estão nos cardápios de 47% das pizzarias. Na sequência, vem as pizzas de massa integral (32,6%), zero glúten (27,3%) e zero lactose (18,9%). A pesquisa também aponta que o aumento na procura por esse tipo de pizza ocorreu em 72,7% das unidades.

Pizza paulistana, a mais produzida



O estudo mostra que o estilo de pizza paulistana, com massa mais robusta e farta em cobertura, é a mais produzida nas pizzarias (63% dos estabelecimentos). Entre estas, as preparadas com massa de longa fermentação estão em 37% das unidades pesquisadas. As pizzas no estilo napolitana estão em 13% dos estabelecimentos; a clássica italiana, em 5%; e a romana, em 1%. No estudo, 18% das pizzarias trabalham com outros estilos ou não soubram classificar, enquanto que 7% vão das paulistanas às italianas.



Cardamoni destaca o alinhamento da tradição com um estilo próprio de fazer pizza que foi se formando no Brasil: “As influências italianas sempre foram e serão importantes para o segmento, pois além da história ajudam o empresário do setor a evoluir constantemente. Acreditamos que o brasileiro encontrou o seu estilo de pizza e essa identificação é importante. No entanto, agora o que vemos é a união das melhores técnicas de produção em busca pela constante evolução do produto, sem perder a criatividade e diversidade de sabores que são tão característicos da culinária nacional. A massa de longa fermentação sendo adotada pela pizza paulistana é um exemplo desse movimento”, afirma.



Metodologia



As informações foram extraídas a partir de uma pesquisa aplicada a 203 empreendimentos do setor de pizzarias, entre os dias 13 a 16 de junho de 2023, durante a Fispal Food Service, que representa uma amostragem do cenário do mercado brasileiro. Além das informações referentes aos sabores e o mercado da pizza, o estudo completo também apresenta informações referentes ao perfil profissional do setor e também sobre a atuação dos estabelecimentos no Brasil.



Sobre a Apubra



Criada há 20 anos, a Apubra - Associação Pizzarias Unidas do Brasil surgiu da necessidade de empresários de trocar informações sobre o setor para conhecer a fundo o ramo em que atuavam e buscar conhecimento, capacidade de articulação, realizar grandes compras, e, principalmente, compartilhar processos e soluções. A associação atua no fomento de informações de qualidade e atualizada sobre o mercado gastronômico de pizzas por meio de dados precisos de balanços anuais e levantamentos junto aos associados, que ainda podem ter acesso a conteúdos para empreendedores da área.

