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Sabores

Brasil Sabor chega à 20ª edição com 60 restaurantes em Pernambuco

Festival apresenta pratos que valorizam ingredientes regionais, receitas brasileiras e a diversidade da cozinha pernambucana

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Prato apresentado pelo Restaurante Mascate, da Faculdade Senac, está entre os participantes pernambucanos Prato apresentado pelo Restaurante Mascate, da Faculdade Senac, está entre os participantes pernambucanos  - Foto: Naell @naellmaker/Divulgação

A 20ª edição do Brasil Sabor, festival nacional de gastronomia promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), reúne até 31 de maio restaurantes de todo o Brasil para celebrar a nossa diversidade gastronômica. 

Em 2026, o evento tem como tema “A Seleção da Cozinha Brasileira”, em uma alusão à Copa do Mundo, unindo pratos, ingredientes e talentos que representam a pluralidade da cozinha brasileira.
 

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Sabores de Pernambuco
Mais de 60 restaurantes representam a gastronomia de Pernambuco no evento, distribuídos entre Recife, Olinda, Ipojuca e Fernando de Noronha. A presença do estado reforça a força da cena gastronômica local.

De acordo com a divulgação do festival, a ideia proposta para os restaurantes é combinar tradição, criatividade e a valorização de ingredientes brasileiros em receitas criadas especialmente para o evento.

Menus exclusivos
Entre os inscritos, aparecem pratos com carne de sol, charque, queijo coalho, macaxeira, jerimum, manteiga de garrafa, banana-da-terra, castanha de caju, mel de engenho, tucupi, camarão, polvo, pescada, bacalhau, carne de cordeiro, cupim, feijão verde e bolo de rolo.

O cardápio do festival no estado inclui, ainda, risotos, massas, crepes, pizzas, hambúrgueres, escondidinhos, frutos do mar, pratos sertanejos, sobremesas e releituras de clássicos da cozinha brasileira.

A proposta é que cada casa apresente pratos exclusivos ou releituras que dialoguem com a identidade da cozinha brasileira.

Em Pernambuco, esse diálogo passa tanto pela força da culinária nordestina quanto por encontros entre referências regionais e técnicas de outras cozinhas, criando pratos que vão do sertão ao litoral, da comida afetiva à gastronomia contemporânea.

“O festival Brasil Sabor tem uma importância enorme para o setor de alimentação fora do lar porque projeta a gastronomia como expressão cultural e como motor econômico. É uma oportunidade para os restaurantes mostrarem sua criatividade, atraírem novos públicos e fazerem parte de uma celebração nacional que valoriza os sabores e a identidade da cozinha brasileira”, destaca Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Ao todo, o festival reúne mais de 400 restaurantes em mais de 40 cidades de 19 estados brasileiros e conta com patrocínio nacional da Ambev.

SERVIÇO:
Brasil Sabor 2026 -  “A Seleção da Cozinha Brasileira”
Quando: de 14 a 31 de maio
Onde: Confira a lista dos restaurantes participantes no site da Abrasel
Informações: @festivalbrasilsabor

 

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