Brasil Sabor começa no próximo dia 16 em todo o Brasil; saiba mais sobre o circuito gastrô

Sob o tema “Pra toda gente e pra todo gosto”, começa no próximo dia 16 de maio a 18ª edição do Brasil Sabor, o maior festival gastronômico do País, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e acontece em todo o Brasil simultaneamente, ou seja, em 22 estados.



Somente em Pernambuco são 90 estabelecimentos participantes, destacando o Estado por bater um recorde nacional e local com o número de participantes. O circuito vai até 2 de junho.



Rhaissa Soares, diretora executiva da Abrasel em Pernambuco, celebra o recorde de participantes. “Ano passado, já havíamos conquistado um feito inédito ao reunir mais de 80 casas no festival. Com o sucesso da última edição, conseguimos mais uma vez bater o recorde de participantes, serão 90 estabelecimentos no circuito. Um número extremamente relevante porque mostra o engajamento e a união do setor. É a maior adesão do País e da história local do festival”, comemora.



Variedade é marca do festival que quebrou o recorde de participantes em Pernambuco



Variedade

Em Pernambuco, bares e restaurantes dos municípios de Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Pesqueira, Recife e Tamandaré participam com pratos elaborados com ingredientes regionais, cada um dentro de seu estilo: crepes, caldos, pizzas, risotos, massas, petiscos, hambúrgueres, frutos do mar e outros quitutes.



“Trata-se de um evento muito importante para os bares e restaurantes, justamente porque ele se apresenta como uma oportunidade de atrair e fidelizar clientes, além de destacar nossa cultura gastronômica e a relevância social do setor de alimentação fora do lar”, diz Tony Sousa, presidente da Abrasel-PE.



Alguns dos participantes

Entre os restaurantes que integram o Brasil Sabor na Capital pernambucana estão a Don Ernesto Trattoria, no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, com o ravióli de carne de sol puxada na cebola e requeijão, ao molho de queijo; o tradicionalíssimo Tio Pepe, em Boa Viagem, com o “Camaranguejo”, que consiste em um arroz cremoso com açafrão da terra, "molho do chef" e pata de caranguejo; e o Moendo na Laje, no Bairro do Recife, que vai servir “Sol a Pino”, um baião de dois cremoso com medalhão de sol, finalizado com crispy de couve.



Nem só de pratos completos vive o Brasil Sabor. Os petiscos também têm espaço em lugares como o bar Gota Serena, servindo caldinho de feijão mulato que cozinha o ovo de codorna na hora.



Hà ainda opções de 'combo', que é o caso do Oficina do Sabor - que vai vender combo de pastel do reino + camarão danado de bom. Nele, o pastel recheado com carne de sol e queijo do reino é uma entrada, e o camarão ao molho de coco, acompanhado de purê de batata-doce e farofa de banana com bacon como o prato principal.

Os pratos do Brasil Sabor também poderão ser pedidos através do delivery dos restaurantes.

SERVIÇO

18º Brasil Sabor

Quando: de 16 de maio a 2 de junho

