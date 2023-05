A- A+

Premiação Brasil sediará cerimônia de premiação dos 50 melhores restaurantes da América Latina Evento acontece em novembro deste ano, no Rio de Janeiro; Brasil apareceu dez vezes no último ranking

O Brasil sediará, pela primeira vez, a cerimônia de premiação dos 50 melhores restaurantes da América Latina. O evento acontece no dia 28 de novembro, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

A capital carioca é uma das patrocinadoras do evento. O prefeito Eduardo Paes participou do anúncio feito nesta quinta-feira (31), ao lado do CEO da Latin America’s 50 Best Restaurants, Charles Reed.

Na solenidade, serão anunciados os vencedores do prêmio deste ano. Na última edição, os restaurantes brasileiros figuraram dez posições no ranking, encabeçado pela gastronomia peruana.

