De acordo com lista feita pelo site "TasteAtlas", plataforma que mapeia e avalia pratos, receitas e ingredientes do mundo inteiro, o pavê é o terceiro melhor "bolo" do mundo. Apesa de ser estranho a denominação de bolo, a lista levou em conta sobremesas similares aos bolos tradicionais, como cheesecakes e tortas doces.



The Best Rated Cakes in the World 2023 (The Best Rated Cakes in the World) é um ranking que inclui 100 sobremesas de diferentes cozinhas e as categoriza com avaliações de usuários, críticos e profissionais da gastronomia de todo o mundo.



Apesar da origem incerta, Pavê é um doce brasileiro de inspiração francesa e seu nome deriva da palavra pavage, que significa “pavimento", ou seja, uma montagem de pedras e concreto que, por sua vez, lembra às camadas de creme e biscoitos ou pedaços de bolo que compõem a sobremesa.

Outro destaque brasileiro que conquistou espaço no ranking é o bolo de brigadeiro, que leva nosso delicioso chocolate em potes e é tradicionalmente famoso nas festas de aniversário.

