PREMIAÇÃO Brasileira Janaina Torres Rueda é eleita a melhor chef mulher do mundo pelo 50 Best Paulistana é uma das proprietária do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo

A brasileira Janaina Torres Rueda, do famoso restaurante paulistano A Casa do Porco, foi eleita a melhor chef mulher do mundo. O título foi concedido pelo 50 Best, importante prêmio da gastronomia, em anúncio realizado no The World’s 50 Best Restaurants, nesta quinta-feira (21).

No ano passado, Janaina já havia sido apontada como a melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best. Antes disso, em 2019, ela já havia aparecido no ranking entre as 50 melhores.

Além do restaurante A Casa do Porco, a chef paulistana é sócia de outros estabelecimentos gastronômicos, como o Bar da Dona Onça, a lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, a Sorveteria do Centro e a Merenda da Cidade, todos localizados no Centro de São Paulo.



Envolvida com a causa da gastronomia social, Janaina atuou como voluntária em diferentes projetos. Uma de suas maiores contribuições foi ajudar a melhorar a merenda oferecida nas escolas estaduais de São Paulo, substituindo produtos processados e industrializados por ingredientes in natura e treinado as cozinheiras para aplicarem o cardápio.

Na televisão, Janaina estreou como jurada do programa “Top Chef”, na Record TV, em 2023. Ela também é autora, junto com o jornalista Rafael Tonon, do livro “50 Restaurantes com mais de 50”.

