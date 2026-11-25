The 50 Best Restaurants Latin America 2026: seis casas brasileiras estão na lista estendida
Divulgada nesta segunda (23), lista trouxe restaurantes brasileiros classificados entre a 51ª e a 100ª posição
O Origem (@restauranteorigem), de Salvador (BA), lidera entre os brasileiros na lista estendida The 50 Best Restaurants Latin America, alcançando a 59ª colocação do ranking divulgado nesta segunda-feira (23) com seis restaurantes nacionais elencados entre a 51ª e a 100ª posição.
O Oteque (@oteque_rio) na 75ª posição e o D.O.M. (@d.o.m.restaurante) na 76ª, vêm em seguida. Os restaurantes, aliás, junto à Casa do Porco (@acasadoporcobar) com a 86ª colocação, também foram citados na francesa La Liste 2027, recentemente divulgada com as mil melhores casas do mundo.
Além deles, estão no The 50 Best o Mocotó (@mocotorestaurante) que alcançou a 93ª, de São Paulo e o Ocyá (@ocya.rio), no Rio, na 95ª.
Os votos da lista estendida foram dados por especialistas, em meio a chefs e jornalistas, restauranteurs e profissionais do setor.
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No próximo dia 1º de dezembro serão conhecidos os 50 primeiros colocados do ranking latino-americano da premiação. A cerimônia acontece no México.
Veja lista completa com todos os ranqueados entre a 51ª e a 100ª posição:
51º - Conservatorium, San José (Costa Rica)
52º - Ness, Buenos Aires (Argentina)
53º - Demo Magnolia, Santiago (Chile)
54º - Mil, Cusco (Peru)
55º - Arami, La Paz (Bolívia)
56º - Selma, Bogotá (Colômbia)
57º - Mercado 24, Cidade da Guatemala (Guatemala)
58º - Sud 777, Cidade do México (México)
59º - Origem, Salvador (Brasil)
60º - La Calma by Fredes, Santiago (Chile)
61º - Manzanar, Montevidéu (Uruguai)
62º - Üeya, Guayaquil (Equador)
63º - Ana, Cidade da Guatemala (Guatemala)
64º - La Once Mil, Cidade do México (México)
65º - Fonda Lo Que Hay, Cidade do Panamá (Panamá)
66º - Pulpería Santa Elvira, Santiago (Chile)
67º - Caleta, Cidade do Panamá (Panamá)
68º - Elena, Buenos Aires (Argentina)
69º - Harry Sasson, Bogotá (Colômbia)
70º - Rubra, Punta de Mita (México)
71º - Astrid y Gastón, Lima (Peru)
72º - Karai by Mitsuharu, Santiago (Chile)
73º - Mengano, Buenos Aires (Argentina)
74º - Debora, Bogotá (Colômbia)
75º - Oteque, Rio de Janeiro (Brasil)
76º - D.O.M., São Paulo (Brasil)
77º - Maizajo, Cidade do México (México)
78º - Oda, Bogotá (Colômbia)
79º - Snack Bar, Cidade da Guatemala (Guatemala)
80º - Mishiguene, Buenos Aires (Argentina)
81º - Em, Cidade do México (México)
82º - La Casa Bistró, Caracas (Venezuela)
83º - Clon, Lima (Peru)
84º - Anchoíta, Buenos Aires (Argentina)
85º - Phayawi, La Paz (Bolívia)
86º- A Casa do Porco, São Paulo (Brasil)
87º - Lunario, Valle de Guadalupe (México)
88º - Lo de Tere, Punta del Este (Uruguai)
89º - Gustu, La Paz (Bolívia)
90º - Nicos, Cidade do México (México)
91º - Ancestral, La Paz (Bolívia)
92º - Pujol, Cidade do México (México)
93º - Mocotó, São Paulo (Brasil)
94º - Awa, Lima (Peru)
95º- Ocyá (Leblon), Rio de Janeiro (Brasil)
96º - La Docena (Polanco), Cidade do México (México)
97º - Mauka, Cusco (Peru)
98º - Casa Vigil, Mendoza (Argentina)
99º - Crizia, Buenos Aires (Argentina)
100º - Óga, Assunção (Paraguai)