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PREMIAÇÃO The 50 Best Restaurants Latin America 2026: seis casas brasileiras estão na lista estendida Divulgada nesta segunda (23), lista trouxe restaurantes brasileiros classificados entre a 51ª e a 100ª posição

O Origem (@restauranteorigem), de Salvador (BA), lidera entre os brasileiros na lista estendida The 50 Best Restaurants Latin America, alcançando a 59ª colocação do ranking divulgado nesta segunda-feira (23) com seis restaurantes nacionais elencados entre a 51ª e a 100ª posição.



O Oteque (@oteque_rio) na 75ª posição e o D.O.M. (@d.o.m.restaurante) na 76ª, vêm em seguida. Os restaurantes, aliás, junto à Casa do Porco (@acasadoporcobar) com a 86ª colocação, também foram citados na francesa La Liste 2027, recentemente divulgada com as mil melhores casas do mundo.



Além deles, estão no The 50 Best o Mocotó (@mocotorestaurante) que alcançou a 93ª, de São Paulo e o Ocyá (@ocya.rio), no Rio, na 95ª.

Os votos da lista estendida foram dados por especialistas, em meio a chefs e jornalistas, restauranteurs e profissionais do setor.







No próximo dia 1º de dezembro serão conhecidos os 50 primeiros colocados do ranking latino-americano da premiação. A cerimônia acontece no México.

Veja lista completa com todos os ranqueados entre a 51ª e a 100ª posição:

51º - Conservatorium, San José (Costa Rica)

52º - Ness, Buenos Aires (Argentina)

53º - Demo Magnolia, Santiago (Chile)

54º - Mil, Cusco (Peru)

55º - Arami, La Paz (Bolívia)

56º - Selma, Bogotá (Colômbia)

57º - Mercado 24, Cidade da Guatemala (Guatemala)

58º - Sud 777, Cidade do México (México)

59º - Origem, Salvador (Brasil)

60º - La Calma by Fredes, Santiago (Chile)

61º - Manzanar, Montevidéu (Uruguai)

62º - Üeya, Guayaquil (Equador)

63º - Ana, Cidade da Guatemala (Guatemala)

64º - La Once Mil, Cidade do México (México)

65º - Fonda Lo Que Hay, Cidade do Panamá (Panamá)

66º - Pulpería Santa Elvira, Santiago (Chile)

67º - Caleta, Cidade do Panamá (Panamá)

68º - Elena, Buenos Aires (Argentina)

69º - Harry Sasson, Bogotá (Colômbia)

70º - Rubra, Punta de Mita (México)

71º - Astrid y Gastón, Lima (Peru)

72º - Karai by Mitsuharu, Santiago (Chile)

73º - Mengano, Buenos Aires (Argentina)

74º - Debora, Bogotá (Colômbia)

75º - Oteque, Rio de Janeiro (Brasil)

76º - D.O.M., São Paulo (Brasil)

77º - Maizajo, Cidade do México (México)

78º - Oda, Bogotá (Colômbia)

79º - Snack Bar, Cidade da Guatemala (Guatemala)

80º - Mishiguene, Buenos Aires (Argentina)

81º - Em, Cidade do México (México)

82º - La Casa Bistró, Caracas (Venezuela)

83º - Clon, Lima (Peru)

84º - Anchoíta, Buenos Aires (Argentina)

85º - Phayawi, La Paz (Bolívia)

86º- A Casa do Porco, São Paulo (Brasil)

87º - Lunario, Valle de Guadalupe (México)

88º - Lo de Tere, Punta del Este (Uruguai)

89º - Gustu, La Paz (Bolívia)

90º - Nicos, Cidade do México (México)

91º - Ancestral, La Paz (Bolívia)

92º - Pujol, Cidade do México (México)

93º - Mocotó, São Paulo (Brasil)

94º - Awa, Lima (Peru)

95º- Ocyá (Leblon), Rio de Janeiro (Brasil)

96º - La Docena (Polanco), Cidade do México (México)

97º - Mauka, Cusco (Peru)

98º - Casa Vigil, Mendoza (Argentina)

99º - Crizia, Buenos Aires (Argentina)

100º - Óga, Assunção (Paraguai)

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