Brasileiro usa ChatGPT para criar gin e vodca premium acessíveis e faturar R＄ 10 milhões; entenda

O sabor, aroma e aparência não denunciam que o gin e a vodca da linha "Majestic", lançados pela Ghizoni Bebidas, foram feitos com o auxílio de inteligência artificial, mas as novidades foram produzidas através da tecnologia ChatGPT.

“O ChatGPT permite um universo praticamente ilimitado de possibilidades, como correções de formulação e produtos cada vez melhores. Com essas ferramentas revolucionárias, conseguimos resultados do mesmo patamar dos líderes internacionais, mas a um valor muito mais atrativo”, diz Bruno Ghizoni, fundador da empresa. Professor de inovação da FIA-USP, ele herdou a cultura de produção de bebidas da família e uniu os conhecimentos e tecnologias avançadas para desenvolver as novidades.

A linha Majestic traz produtos desenvolvidos com o apoio máquinas que permitem a identificação precisa de elementos de uma de determinada formulação. “O nome do método é um pouco complicado: cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa analisado por inteligência artificial generativa, mas os resultados são sem precedentes”, diz Ghizoni. Comumente utilizadas no setor farmacêutico, as análises de ponta não eram viáveis antes de ferramentas como o ChatGPT devido aos custos onerosos do processamento de interação com as inteligências artificiais, mas agora se tornaram uma realidade possível.

O processo funciona como um funil. A cromatografia gasosa aquece e volatiza as amostras de bebida para identificar a porcentagem e os elementos químicos, como frutose, glicose, maltose, sacarose e água. A informação é inserida no espectrômetro de massa, que identifica as substâncias já na forma de composto específico, como mel, noz moscada, caramelo e zimbro.

A inteligência artificial generativa permite compreender processos e encontrar ingredientes com similaridades técnicas. “Com o cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa é possível chegar a basicamente 80% de qualquer formulação de bebida destilada. Com a inteligência artificial chega-se a praticamente 100%. Não agregaria valor fazer um produto igual, então vamos além e os aprimoramos”, vibra Ghizoni.

O desenvolvimento dos produtos iniciou no começo de 2022 e resultou no Gin e Vodca Majestic. A empresa já estuda o desenvolvimento de novos produtos, como licor e uísque. Com 80 distribuidores independentes e cinco centros de distribuição, a empresa entra nas redes de supermercados e projeta faturamento superior a R$10 milhões no próximo ano.

