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RIO DE JANEIRO

Brunch Julino do Grand Hyatt RJ oferecerá comida típica, gastronomia criativa e forró

Hotel, na Barra da Tijuca, promove experiência temática que inclui ainda aividades infantis

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Hotel Grand Hyatt, no Rio, fará edição julina do seu brunch Hotel Grand Hyatt, no Rio, fará edição julina do seu brunch  - Foto: João Amaral/Divulgação e Filico Souza/Divulgação

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No próximo dia 12 de julho, um brunch especial será opção de entretenimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O hotel Grand Hyatt fará uma edição temática da refeição, o Brunch Julino, aberto a hóspedes e visitantes, das 13h às 16h, com programação além da gastronomia, que contará com sabores tradicionais dos festejos de junho e julho, com música ao vivo (quarteto de forró), quadrilha, brincadeiras e barraquinhas com brincadeiras típicas e prendas.

Sabores da época
O cardápio do Brunch Julino será servido em bufê, abastecido com pratos típicos brasileiros e receitas criativas preparadas em estações ao vivo pela equipe de chefs do hotel, o destaque para milho na brasa, salsichão, espetinhos variados, risoni à moda baião de dois, bobó de camarão, filé mignon com crosta de castanha-de-caju e melaço de rapadura, picanha black com vinagrete de banana-da-terra e salmão assado inteiro com crosta de pipoca e missô. 

A experiência gastrô inclui ainda uma ampla seleção de entradas, queijos, embutidos, frutos do mar, massas preparadas na hora e uma mesa temática de sobremesas com clássicos juninos como canjica, queijadinha com goiabada, pé de moleque, paçoca e maçã do amor, além de criações inéditas da pâtisserie de altíssimo nível que fica a cargo da chef Paula Lopes. 

O Brunch Julino ainda inclui espumante, vinhos tinto e branco, cerveja, caipirinha e bebidas não alcoólicas. Os valores são R$ 385 para adultos, R$ 288 para adolescentes (13 a 17 anos) e R$ 192,50 para crianças de 6 a 12 anos e R$ 50 para crianças até cinco anos. 

SERVIÇO
Brunch Julino
Quando: 12 de julho
Onde: Grand Hyatt Rio de Janeiro - Av. Lúcio Costa, 9600 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Mais informações e reservas: (21) 3797-9524; [email protected] e @grandhyatt_rio 

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