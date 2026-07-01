Brunch Julino do Grand Hyatt RJ oferecerá comida típica, gastronomia criativa e forró

A- A+

Leia também

• Mãe e filha ensinam o preparo de uma sopa de milho que é tradicional nos encontros de família

• Ipanema Inn chega aos 50 anos no coração de Ipanema e segue se renovando; conheça o hotel

No próximo dia 12 de julho, um brunch especial será opção de entretenimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



O hotel Grand Hyatt fará uma edição temática da refeição, o Brunch Julino, aberto a hóspedes e visitantes, das 13h às 16h, com programação além da gastronomia, que contará com sabores tradicionais dos festejos de junho e julho, com música ao vivo (quarteto de forró), quadrilha, brincadeiras e barraquinhas com brincadeiras típicas e prendas.

Sabores da época

O cardápio do Brunch Julino será servido em bufê, abastecido com pratos típicos brasileiros e receitas criativas preparadas em estações ao vivo pela equipe de chefs do hotel, o destaque para milho na brasa, salsichão, espetinhos variados, risoni à moda baião de dois, bobó de camarão, filé mignon com crosta de castanha-de-caju e melaço de rapadura, picanha black com vinagrete de banana-da-terra e salmão assado inteiro com crosta de pipoca e missô.

A experiência gastrô inclui ainda uma ampla seleção de entradas, queijos, embutidos, frutos do mar, massas preparadas na hora e uma mesa temática de sobremesas com clássicos juninos como canjica, queijadinha com goiabada, pé de moleque, paçoca e maçã do amor, além de criações inéditas da pâtisserie de altíssimo nível que fica a cargo da chef Paula Lopes.

O Brunch Julino ainda inclui espumante, vinhos tinto e branco, cerveja, caipirinha e bebidas não alcoólicas. Os valores são R$ 385 para adultos, R$ 288 para adolescentes (13 a 17 anos) e R$ 192,50 para crianças de 6 a 12 anos e R$ 50 para crianças até cinco anos.



SERVIÇO

Brunch Julino

Quando: 12 de julho

Onde: Grand Hyatt Rio de Janeiro - Av. Lúcio Costa, 9600 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Mais informações e reservas: (21) 3797-9524; [email protected] e @grandhyatt_rio

Veja também