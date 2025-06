"Corno Drive-Thru": Burger King vai distribuir hambúrguer grátis para quem já foi traído

A- A+

“Corno Drive-Thru” é o nome da campanha da Burger King para o Dia dos Namorados. A rede de fast-food anunciou que dará um Whopper grátis para quem já foi traído, apenas entre os dias 10 e 12 de junho.

Para conseguir ganhar o “mimo” é preciso levar ao restaurante participante um amigo que comprove o “chifre”, além de comprar um dos combos selecionados pela promoção. A oferta só é válida para atendimentos no drive-thru.

A promoção é limitada a um resgate por CPF e uma pessoa no veículo por vez. “Mas se tiver mais de um corno(a) no carro, é só entrar de novo na fila do BK Drive”, brincou a rede em sua página no Instagram.



Caso o Whopper não esteja disponível no momento, o cliente receberá um hambúrguer do tipo Rodeio Duplo. “Essa promoção é real. Não é coisa da sua cabeça”, ironiza o post.

Nos comentários das redes sociais, os internautas se divertiram com a oferta inusitada. “Levo amigo, print, foto, vídeo até a amante posso chamar pra ir”, escreveu uma seguidora. “Eu sabia que os humilhados seriam exaltados. Chegou a minha hora”, disse outro.

Essa não é a primeira promoção da Burger King que utiliza o humor para atrair o público. Em 2024, a rede distribuiu 500 mil sanduíches para clientes calvos.

