Burger King e Serasa fazem ação que transforme boleto em sanduíche; confira como participar
A oferta é válida apenas nesta sexta-feira (31) em lojas participantes
Um boleto pode ser transformado em sanduíche através da ação do Burger King, em parceria com a Serasa. Pegando o embalo do Halloween e nos sustos que os boletos no fim do mês podem dar, você deve ir até um drive-thru participante para concorrer à promoção, válida apenas nesta sexta-feira (31).
Para garantir a oferta, intitulada de ''Bole-Thru: A Vingança aos Boletos'', você deve mostrar um boleto físico ou digital (pago ou não), sendo assim adquirindo um Cheddar Duplo. Caso queira complementar a promoção anterior, basta apresentar o app instalado da Serasa (cadastrado), adquirindo uma batata média. A ação é válida enquanto durarem os estoques, além do sanduíche ser limitado a um resgate por CPF e por veículo, assim como o acompanhamento.
Confira os restaurantes participantes no site https://bit.ly/HalloweenBKSerasa.