CARNAVAL 2024 Burger King lança a linha Carnalarica com combos criativos para o Carnaval; confira os lanches Combinações de doce com salgado, sanduíches gigantes; tudo para matar a fome pós-folia

Todo mundo que deu uma exagerada na cervejinha durante o Carnaval, sabe. A fome pós-balada é a maior de todas.

Pensando nos milhares de foliões que vão acompanhar blocos e trios em todo o País, a Burger King lançou o Carnalarica, com combinações inusitadas.

Os foliões que curtem doce com salgado agora podem pedir batata frita crocante e com doce de leite. E mais. Além disso, o BK está trazendo o Mega Stacker Rodeio para puxar o bloco dos esfomeados.

O Mega Stacker agora vem acompanhado de onion rings e molho barbecue dentro do sanduíche. Já os amantes de frango poderão matar a larica em grande estilo com o Chicken Duplo com BK Chicken e Barbecue, tudo isso dentro de um único sanduíche. Não tem larica certa com essas opções super robustas.

Entre as sobremesas, o milk-shake Napolitano, com caldas de morango e chocolate, e a Vaca Amarela – que consiste num sundae sabor baunilha. As opções formam combos completos.“Se eu não lembro, é porque eu não fiz”, com um Mega Stacker Rodeio, batata média e um shake Napolitano e sai por R$ 46,90 nos restaurantes. Já para os perdidos no rolê, o combo “Perdi meus amigos no bloquinho” vem com um Chicken Duplo com BK Chicken e barbecue, batata frita com doce de leite e um Vaca Amarela e sai por R$ 29,80.



