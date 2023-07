A- A+

Barbie Burger King lança edição especial da boneca Barbie; confira os lanches Ação, em parceria com o estúdio Warner Bros. Pictures, aumenta a expectativa para o filme, que estreia no dia 20 de julho

O filme "Barbie", da Warner Bros. Pictures, é, certamente, a estreia nos cinemas mais aguardada do ano, no que depender das ações comerciais usando a imagem da icônica boneca da Mattel em diversos nichos. Chega aos cinemas do mundo todo no dia 20 de julho.



Mas já a partir de hoje (12), a rede de fast food Burger King começou a vender uma linha completa de lanches inspirada na Barbie.

O Combo BK Barbie, uma caixinha em formato de bolsa rosa, é composto pelo Pink Burger (sanduíche de pão brioche, fatia de queijo sabor cheddar, carne alta, bacon em cubos e molho rosa sabor defumado), a Batata do milk-shake com massa sabor baunilha, Nesquik e donut com cobertura de chocolate rosa e branco.

O combo com Pink Burger, Batata do Ken e Free Refil sai a partir de R$ 36,90, enquanto o shake Barbie com donut sai a partir de R$ 21,90. Os produtos estão sendo vendidos em todos os pontos de venda da rede.

